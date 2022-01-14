ПСБ: Сегодня отечественный фондовый рынок показал сильнейшее дневное падение впервые с апреля 2020 года, приблизившись к декабрьским минимумам

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ.

В первой половине дня индекс МосБиржи (-4,3%) не демонстрировал ярко-выраженной динамики, консолидируясь у отметки 3800 пунктов, однако во второй половине дня стремительно начал снижаться, опустившись ниже отметки 3700 пунктов ввиду потока новостей об отсутствии прогресса по разрешению геополитической напряженности между Россией и странами Запада. На рост странового риска также отреагировала и национальная валюта - стоимость доллара подскочила выше 76 руб., вернувшись к пикам января. Отметим, что не помогли рынку акций ни высокие цены на сырье (стоимость барреля нефти закрепилась выше отметки 84,5 долл.), ни благоприятный внешний фон.

Лидерами падения выступили ключевые бумаги финансового (Сбер оа: -6,8%; ВТБ: +7,2%; TCS Group: -5,2%; МосБиржа: -3,3%) и нефтегазового (Газпром: -4,0%; ЛУКОЙЛ: -4,5%; Роснефть: -4,7%; Сургутнефтегаз оа: -6,5%; Татнефть: -3,9%) секторов. Отметим, что НОВАТЭК (-4,5%) сегодня представил свои операционные результаты (продажи газа увеличились на 0,3% г/г в 2021г., а добыча жидких углеводородов на 0,5% г/г), оказавшиеся неплохими, впрочем, они не помогли акциям выглядеть лучше рынка. Торговались в выраженном минусе и «фишки» металлургов: акции Норникеля (-7,3%) подешевели больше, чем на уровень дивидендной отсечки, который составляет 6,3%, упали бумаги Северстали (-3,2%), ТМК (-4,1%), Мечела (-4,2%) и НЛМК (-1,4%).

Большинство акций других компаний следовали за рыночным пессимизмом. Тем не менее, ряд ликвидных бумаг сумел продемонстрировать динамику «лучше» рынка. Так, умеренно слабли акции Распадской (-0,6%) перед приближающейся дивидендной отсечкой (17 января), а также бумаги ММК, пытавшиеся в ходе торгов отыграть вчерашний постдивидендный разрыв, потеряли лишь 0,9%. На фоне растущего рыночного негатива умеренно дешевели и бумаги Полиметалла (-0,5%). Из прочих бумаг отметим волатильные акции Акрона (+3,8%), Русолово (+1,9%), Ютэйр (+10,8%).

Мы считаем, что завтра возможен отскок индекса МосБиржи к отметке 3700 пунктов ввиду сегодняшней перепроданности и фактора пятницы, когда многие инвесторы закрывают свои позиции. Отметим, что завтра поддержку российскому рынку акций может оказать старт сезона отчетности в США, от которого консенсус ожидает позитивных новостей.

Вместе с тем, мы отмечаем заметное ухудшение технической картины по индексу МосБиржи, затуманивающие ближайшие перспективы рынка: в случае продолжения падения на графике индекса может сформироваться т.н. «мертвый крест» (50 дневная средняя пересечет сверху 200-дневную среднюю), что может открыть пространство для развития нисходящего движения с целью 3450-500 пунктов.

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