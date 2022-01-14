ПСБ: Доходность ОФЗ выросла выше 9,0%

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг продажи рублевых облигаций усилились. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 9,08% (+34 б.п. за день, +64 б.п. с начала года), 1-летних – до 9,07% (+42 б.п. за день и +85 б.п. с начала года). Давление на рынок оказали данные по ускорению инфляции в РФ в начале января, а также рост геополитических рисков на фоне неудачных переговоров России с США и НАТО.

На глобальном рынке облигаций вчера преобладали покупки. Доходность UST-10 снизилась до 1,70% (-4 б.п.). Локальные 10-летние гособлигации Бразилии снизились в доходности на 25 б.п., Колумбии – на 12 б.п., Мексики – на 9 б.п.

После прошедшей сильной коррекции на рынке ОФЗ сегодня ожидаем стабилизации цен рублевых облигаций около достигнутых уровней. При этом отмечаем, что в ближайшие месяцы доходность ОФЗ срочностью 1-3 года может продолжить рост, приближаясь к 9,5% годовых.

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