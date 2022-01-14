ПСБ: По состоянию на утро пятницы ситуация на мировых рынках оценивается нами как слабо негативная

Ожидаем, что пара доллар-рубль попытается вернуться по итогам дня к отметке 75 руб.Индекс МосБиржи, при поддержке высоких цен на энергоносители, может отскочить, закрепившись выше отметки 3720 пунктовОжидаем стабилизации цен рублевых облигаций около достигнутых уровней

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НОВАТЭК в 4 кв. увеличил добычу газа на 1%, добычу ЖУВ снизил на 6%; за 2021г добыча газа выросла на 3,3%, ЖУВ - на 0,5% – Нейтрально. Покупать

Наше мнение: НОВАТЭК представил ожидаемые результаты. Тем не менее, учитывая благоприятную конъюнктуру на рынке газа, мы считаем, что компания сможет показать сильные финансовые результаты по итогам 2021 года. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 2250 руб. на акцию.

АЛРОСА в декабре снизила продажи на 24%, до $254 млн, годовые продажи выросли на 50% – Негативно. Покупать

Наше мнение: Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в декабре снизились из-за низких запасов, что приведет к ухудшению финансовых результатов в 4 кв., несмотря на высокий уровень цен на продукцию. Тем не менее, финансовый результат компании по итогам года все равно окажется сильным и позволяет рассчитывать инвесторам на неплохие финальные дивиденды. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 168 руб. на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»