«Открытие»: Инфляция и геополитика давят на рубль

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российский рынок демонстрирует явную слабость на фоне сохраняющейся геополитической премии

· Внешний фон заметно испортился, что побудило российский рынок к снижению. Индекс МосБиржи в моменте снижался до 3794,9 п., но к середине дня всё же вернулся выше отметки 3800 пунктов. Впрочем, возвращение это было недолгим и во второй половине дня ситуация может значительно ухудшиться. Нефть торговалась стабильно, металлы в минусе, индексы Европы без особой волатильности, но в минусе. Тем не менее, инерция роста исчерпалась и поводов для продолжения пока нет. Переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ, по сути, оказались бесполезными, так как стороны пока лишь озвучивают свои прежние позиции и каких-либо уступок не предлагают. В техническом плане индекс МосБиржи даже не приблизился снизу к 200-дневной скользящей, а это означает, что потенциал коррекции может быть существенным.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3745,68 п. (-2,20%), а индекс РТС - 1565,71 п. (-2,92%).

· Почти все секторы российского рынка были в минусе. Отраслевой индекс нефти и газа терял более 0,9% после нескольких дней существенного повышения. Аутсайдерами в составе индекса МосБиржи были «НОВАТЭК» и «Сургутнефтегаз».

· Сектор металлов и добычи терял около 0,6%. Однако, в целом, динамика его была позитивной. Бумаги ГМК «Норникель» снижались после дивидендной отсечки, а вот акции ММК уже восстанавливали свои потери, почти полностью закрыв дивидендный разрыв.

· Акции «Алроса» теряли более 1,2%. Компания, по предварительным данным, нарастила продажи алмазной продукции в 2021 году на 50%. Выручка от продаж составила $4,169 млрд. В декабре продажи составили $254 млн. Примечательно, что продажи в 2021 году оказались на 21% выше объёма в 2019 году.

· Акции «Магнита» теряли около 1,7%. Однако торговая сеть сообщила, что общая выручка в предновогодний период с 17 по 31 декабря выросла на 30,2% в годовом выражении, или на 13,2% без учёта «Дикси». Сопоставимые продажи выросли на 7,4%. Средний чек вырос на 9,5%. На этом успехи не заканчиваются. В первые десять дней года продажи выросли уже на 33,2% в годовом выражении. Существенный вклад внесли продажи готовой еды.

Инфляция и геополитика давят на рубль

· Рубль в начале дня предпринимал попытки укрепиться, но затем вновь начал слабеть. В значительной степени это внутренняя история, сдобренная внешними факторами. Инфляция в декабре всё же осталась на уровне 8,39%, а это допускает дальнейшее повышение ставки ЦБ РФ. Если же добавить отсутствие положительных итогов по переговорам с условным Западом, то для рубля пока нет поводов для устойчивого разворота. Впрочем, ситуация может измениться в ближайшее время.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6360 рублей.

· Ставки MosPrime снизились до 8,48% на день, 8,63% на неделю и 9,01% на месяц.

· Некоторое давление на рубль оказывают решения властей, обладающие инфляционным потенциалом. Появилась инициатива проиндексировать пенсионные выплаты на 8,6% с 1 января. Соответственно, рынок закладывает увеличение расходов населения, что может сказаться на ценах.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY – 94,87 (-0,04%),

· EUR-USD - $1,146 (+0,17%),

· GBP-USD - $1,373 (+0,19%),

· USD-JPY – 114,42 (-0,19%),

· USD-RUB – 75,31 (+0,81%),

· EUR-RUB – 86,28 (+0,92%).

Неуверенность и неопределённость владеет настроением европейских инвесторов

· Европейские индексы торговались без существенной волатильности, но настроения были далеки от оптимизма. Под давлением оказались акции здравоохранения и бытовых товаров, хотя в условиях волны распространения Omicron это кажется странным.

· Неуверенности всему рынку придало заявление швейцарской компании по производству сантехники Geberit. По мнению менеджмента, неопределённость находится на столь высоком уровне, что она не позволяет говорить о чётких финансовых ориентиров из-за непредсказуемости рынка сырья и строительной отрасли.

· Не добавляет оптимизма постоянный страх перед инфляцией и неожиданностей со стороны центральных банков. В еврозоне инфляция достигла уже 5%, а в США 7%. Пока в ЕЦБ не торопятся говорить о каких-либо мерах ужесточения денежной политики, но закрепление инфляции на текущих рынках может стать катализатором резкой смены планов регулятора.

· От падения европейские индексы удерживали акции технологичных компаний, включая производителей полупроводниковой продукции. Впрочем, рост в последние три дня происходит после снижения в течение семи сессий подряд.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7547,29 п. (-0,06%),

· DAX - 16003,94 п. (-0,04%),

· CAC 40 - 7195,79 п. (-0,57%).

Жёсткая бэквордация в нефти сохраняется

· Нефть пока не смогла закрепиться выше отметки $85 за баррель Brent, но структура жёсткой бэквордации сохраняет такую возможность. Июньский Brent торгуется почти на $2,3 дешевле мартовского, а сентябрьский уже на $4,4 дешевле. Поставки в марте 2023 года оцениваются уже на $8 дешевле мартовского Brent текущего года.

· Как правило, структура бэквордации указывает на текущие проблемы с поставками и надежды на более высокое производство в будущем. Оснований для такой оценки достаточно и мы уже указывали на тот факт, что в декабре ОПЕК нарастила добычу лишь на 70 тыс. бар. из 253 тыс. бар. суточного производства, которые разрешены в рамках соглашения ОПЕК+. Если же учитывать схожую ситуацию в предыдущие месяцы, то, по сути, ОПЕК отстаёт от графика восстановления добычи на пару месяцев.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $84,63 (-0,05%),

· WTI - $82,52 (-0,15%),

· Алюминий - $2973,5 (-0,30%),

· Золото - $1823,5 (-0,21%),

· Медь - $10021,15 (-0,68%),

· Никель - $21920 (-0,65%).

Цены производителей США расскажут о будущей динамике потребительской инфляции и реакции ФРС

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на незначительный рост индексов в начале дня в пределах 0,1%.

· Вопрос инфляции остаётся основным для американских инвесторов. Накануне статистика по потребительской инфляции вновь подтвердила, что цены продолжают разгоняться. На четверг 13 января запланирован выход отчёта по ценам производителей США, которые стоит рассматривать в качестве индикатора будущей динамики потребительской инфляции. Соответственно, данный показатель может оказаться более неприятным сюрпризом, чем цены потребления.

· Для российского рынка факторы также остаются прежними. Безрезультатные переговоры с США, НАТО и ОБСЕ говорят о том, что геополитическая премия в российских активах сохраняется на неопределённое время. Более того, давление на РФ может даже усилиться. В техническом плане, неспособность индекса МосБиржи даже совершить попытку подняться выше 200-дневной скользящей на уровне 3865 пунктов говорит о слабости рынка. Поэтому движение вниз может продолжиться и даже усилиться с перспективой тестирования, как уровня 3600 пунктов, так и 3500 пунктов.