«Открытие»: Геополитика обвалила российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом основной сессии в России негативный. Индекс МосБиржи может продолжить своё снижение в начале дня.

Азиатские индексы снижаются вслед за Wall Street. В сырьевых контрактах разнонаправленная динамика, но поводов для снижения достаточно. Впрочем, на валютном рынке доллар немного слабел, а вот валюты риска AUD и NZD немного укрепляясь, намекая на возможный пятничный отскок.

Великобритании опубликуют данные по строительству и промышленности. Днём выйдет торговый баланс еврозоны. К вечеру выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. США могут сообщить о сокращении розничных продаж за декабрь на 0,1%. Американское промышленное производство могло расшириться на 0,3% за декабрь. Далее индекс потребительского доверия Университета Мичигана, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России бумаги «Распадской» торгуются последний день с дивидендами 28 рублей на акцию.

Геополитика обвалила российский рынок

День для российских акций начинался с умеренного негатива, но во второй половине дня давление усилилось. Переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ завершились не только отсутствием результатов, но даже с определённым повышением рисков. Российский МИД заявляет о бесполезности дальнейших попыток договориться, а замминистра иностранных дел Сергей Рябков не стал отрицать, или подтверждать возможность размещения отечественных ракет на Кубе или в Венесуэле. Впрочем, наличие гиперзвукового оружия делает подобные решения бесполезными и ненужными. Тем не менее, озвученные накануне планы США по новым санкциям и заявления российской стороны намекают о новом витке ухудшения отношений с США. Впрочем, как писал в своё время классик американской дипломатии Генри Киссинджер: «было бы большой глупостью ссориться одновременно с Москвой и Пекином». Глупость оставим для американской дипломатии, а вот реакция отечественного рынка акций и рубля была вполне определённо негативной.

По итогам основной сессии 13 января индекс МосБиржи - 3674,73 (-4,05%), а индекс РТС - 1516,99 п. (-5,94%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 178,77 млрд рублей. Все акции индекса МосБиржи показали снижение.

Все 10 отраслевых индексов показали снижение. Наиболее сильные потери были в секторе финансов (-5,18%) Логика столь слабой динамики заключается в том, что очередные предложения по санкциям для РФ включают действия против российских банков. Сложно представить, что американская дипломатия начнёт стрелять по своим собственным коленкам, но заморозка корреспондентских счетов и подключения к SWIFT могут стать новыми мерами, на которые РФ готова ответить разрывом дипломатических отношений. Собственно говоря, о рынке говорить что-либо ещё сложно, так как вторая половина дня проходила под знаком страха перед возможными последствиями безрезультатных переговоров, на которых западная сторона согласилась лишь любезно принять капитуляцию РФ по своим интересам. Поэтому вспомним немного о корпоративных новостях.

Совет директоров HeadHunter одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2021 год в размере $0,84 на акцию. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 24 января, выплаты будут произведены до 10 февраля 2022 года.

Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Напомним, что по итогам 2020 года компании выплатила дивиденд в размере $0,55 на акцию, тогда как годом ранее дивиденд составил $0,5 на акцию. При этом, учитывая, что HeadHunter таргетирует payout не менее 50% от прибыли по МСФО, тогда как по итогам 2021 года прибыль компании увеличится примерно в три раза, можно дополнительно ожидать итоговые дивиденды за прошедший год, сопоставимые по размеру с промежуточными».

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции «АЛРОСА» в декабре 2021 года составил $254 млн. Это на 24% меньше результата ноября прошлого года и на 51%, чем в декабре 2020 года. В том числе продажи алмазного сырья в декабре составили $241 млн, бриллиантов - $12 млн. Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2021 году составила $4,169 млрд, что на 50% выше уровня 2020 года и на 21% выше, чем в 2019 году. В том числе продажи алмазного сырья достигли $3,977 млрд, бриллиантов - $192 млн.

Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Брокер» Алексея Павлова: «Концовка в целом достаточно удачного для «АЛРОСА» 2021 года получилась откровенно слабой. Декабрьские продажи оказались существенно ниже средних исторических показателей для данного месяца. Напомним также, что и у De Beers наблюдался существенный спад продаж в ходе последнего в прошлом году десятого цикла продаж, что может сигнализировать о некотором ухудшении фундаментальной ситуации в отрасли. Впрочем, менеджмент «АЛРОСА» вновь подтвердил, что положительно оценивает будущую динамику спроса на алмазное сырье, хотя лично у нас уверенности в этом стало меньше».

Обратим также внимание на технический момент. Индекс МосБиржи не смог приблизиться к линии сопротивления на 200-дневной скользящей, или около 3865 пунктов. Соответственно, разворот вниз без попытки тестирования говорит о слабости рынка и о потенциале более глубокого движения вниз. Вряд ли торги пятницы пройдут в контртренде четверга, хотя у некоторых участников торгов могут появиться мысли о покупке пролива.

Призрак карибского кризиса ослабил рубль

Рубль слабел и виной всему геополитика. Впрочем, накануне мы также писали о влиянии инфляционных факторов. В правительстве планируют индексировать пенсии с 1 января на 8,6%, что традиционно рассматривается в качестве стимула для роста цен.

Тем не менее, главным событием для рубля стали заявления российской стороны о безрезультатных переговорах и возможном дальнейшем ухудшении отношений с условным Западом. На этом фоне резко подскочила стоимость CDS на российский долг. Фактически, аукционы ОФЗ в среду 12 января уже подтвердили настороженность рынка, так как размещение бумаг с погашением в 2029 году произошло с доходностью 8,94%.

Не стоит рассматривать текущее ослабление и возможное ослабление в краткосрочной перспективе в качестве зарождения новой волны девальвации рубля. Более того, если переговорный процесс всё же продолжится и начнут появляться какие-либо признаки взаимных уступок, то укрепление будет стремительным и достаточно глубоким. С другой стороны, до этого момента отечественная валюта может потерять ещё несколько процентов своего веса.

На глобальном Forex доллар преимущественно слабел, хотя перспективы повышения ставки заметно повысились. Базовые цены производителей США ускорили рост в декабре до 8,3% по сравнению с 7,9% в ноябре и выше прогнозных 8,0%. Однако отметим, что общий PPI замедлил свой рост до 9,7% с 9,8% в ноябре. Похоже, что рынок уже заложил определённый всплеск инфляции и по факту подтверждения переходит к фиксации долларовых позиций.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 94,86 (-0,06%),

EUR-USD - $1,145 (+0,11%),

GBP-USD - $1,371 (+0,04%),

USD-JPY – 114,11 (-0,46%),

USD-RUB – 76,26 (+2,07%),

EUR-RUB – 87,33 (+2,14%).

Пессимизм на американском рынке растёт вместе с инфляцией

Итог торгов в США оказался негативным. Инвесторы пытались игнорировать очередные данные по инфляции в начале сессии, но сил у «быков» оказалось недостаточно. В условиях продолжающегося ускорения инфляции у ФРС не остаётся иных вариантов, кроме ужесточения денежной политики, которое может быть очень агрессивным, или просто агрессивным.

Базовые цены производителей США ускорили рост в декабре до 8,3% по сравнению с 7,9% в ноябре и выше прогнозных 8,0%. Общий PPI замедлил свой рост до 9,7% с 9,8% в ноябре. В любом случае, рост базовых цен производителей является более серьёзным основанием для ожидания дальнейшего ускорения потребительских цен. Первичные обращения за пособием по безработице выросли за прошлую неделю на 23 тыс. до 230 тыс.

Впрочем не обошлось без приятных сюрпризов, которые, вероятно, будут появляться достаточно часто в рамках стартовавшего периода отчётности. Delta Airlines (+2,12%) отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке. Собственно говоря, сам факт прибыли у авиакомпании уже является позитивным моментом, так как в предыдущие кварталы авиаторы едва сводили концы с концами. Застройщик KB Home (+16,52%) также выдал весьма сильный отчёт, хотя обратил внимание инвесторов на далеко непростые условия работы.

Акции Boeing (+2,97%) получили стимул к росту в виде новостей о том, что B737 Max может вернуться к эксплуатации в Китае уже в конце текущего месяца.

Явный провал был в акциях технологичного сектора, который может наиболее сильно пострадать из-за роста ставок: Apple (-1,9%), Meta (-2,03%), Netflix (-3,35%), Alphabet (-1,78%), Amazon (-2,42%).

3 отраслевых индекса выросли и 8 показали снижение. Наиболее сильный рост был в коммунальных услугах (+0,45%), а вот технологичный сектор стал аутсайдером (-2,65%).

По итогам торгов:

DJIA - 36113,62 п. (-0,49%),

S&P 500 - 4659,03 п. (-1,42%),

NASDAQ - 14806,81 п. (-2,51%).

Слабость Wall Street, крепость иены и Omicron давят на японские акции

Азиатские индексы снижались, отражая пессимизм на Wall Street, но для продаж были и свои местные причины.

Локальные вспышки коронавирусной инфекции начинают всё больше отражаться на повседневной деятельности в Китае. Шанхай ограничил туристическую активность, что немедленно привело к падению сектора туризма почти на 2%. Однако падение инфляции до 1,5% в декабре внесло свежие идеи в прогнозы банков. HSBC ожидает, что Народный Банк Китая пойдёт на снижение ставок в ближайшее время. Сектор недвижимости терял свои позиции четвёртую подряд сессию на фоне продолжающихся проблем у застройщиков. В секторе энергетики также снижение почти на 2,5% из-за падения угольных компаний на 3%. В Гонконге также снижался сектор технологий (-1,8%) на фоне падения акций Alibaba на 3,8%. Лишь застройщик China Evergrande порадовал договорённостью с владельцами бондов об отсрочке платежей. Статистика по внешней торговле оказалась достаточно слабой. Рост экспорта в декабре замедлился до 20,9% с 22,0% в ноябре, а импорт замедлился до 19,5% с 31,7%. Ожидалось замедление роста экспорта до 20,0%, а импорта до 26,3%.

Ещё в начале недели иена торговалась выше 115 за доллар, но к пятнице укрепилась до 113,7. Соответственно, под давлением оказались акции японских экспортёров. Дополнительный тревожный фон создаёт статистика заболеваемости. В Токио число новых инфекций COVID-19 достигло максимума за четыре месяца, а специалисты прогнозируют троекратный рост уже к концу января. Падали такие бумаги, как: производитель промышленных роботов Fanuc (-4,8%). Бумаги Hitachi теряли около 1,2% после новостей о продаже части пакета в Hitachi Construction Machinery. Первоначально рынок отреагировал позитивно.

По состоянию на 8:50 мск:

NIKKEI 225 - 28117,48 п. (-1,30%),

Hang Seng - 24205,06 п. (-0,92%),

Shanghai Composite - 3538,54 п. (-0,47%).

Китай впервые за 20 лет сократил импорт нефти

Нефть торговалась без существенной волатильности, но поводов для коррекции в конце недели вполне достаточно.

Объём импорта нефти Китаем в 2021 году сократился на 5,4% до 10,26 млн бар. в сутки. До этого импорт возрастал почти на 10% ежегодно. Более того, это первое сокращение импорта за 20 лет. Впрочем, импорт газа, включая СПГ, увеличился за год на 19,9%. В 2020 году рост составлял 5,3%.

Кроме данных по импорту, на нефть могут повлиять действия КНР по сдерживанию коронавируса. Власти страны призвали население ограничить путешествия в период новогодних праздников. Также можно ожидать сокращение внутренних авиарейсов на фоне проникновения штамма Omicron во всё новые провинции, включая Далянь.

Не добавляет оптимизма информация из США, где Минэнерго объявило о продаже 18 млн бар. нефти из стратегических резервов шести компаниям, включая Exxon Mobil и Valero Energy. Краткосрочно это может повлиять на динамику котировок, но в среднесрочной перспективе лишь создаёт для нефти ещё более неустойчивую среду.

По состоянию на 8:50 мск: