«Фридом Финанс»: Инвестиции в эпоху «ястребов», обновляем драйверы — ищем ориентиры

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента «Фридом Финанс»:

Ушедший год для американского рынка завершился очень успешно: S&P 500 поднялся на 26,9%, хотя изначально предполагался более скромный прирост. Так, в наш оптимистичный (!) сценарий было заложено повышение индекса широкого рынка лишь до 10%. Однако фондовые площадки США удачно стартовали и оставались на высоте при поддержке принятия инфраструктурной реформы. Восстановление экономики также оказалось более активным, чем мы ожидали, и это помогло компаниям более интенсивно наращивать выручку и прибыль. В то же время развитие всех этих тенденций способствовало разгону инфляции, вышедшему далеко за рамки ожиданий ФРС, рынка и наших прогнозов. Именно инфляция стала самой обсуждаемой темой прошлого года и абсолютно точно останется в топе повестки в первой половине 2022-го.

Чтобы взять инфляцию под контроль, ФРС задумалась о сокращении баланса лишь в начале текущего года: даже в декабре 2021-го речи об этом не было. Сокращение баланса в совокупности с более резким, чем изначально планировалось, повышением ставок способно выступить надежным способом для сдерживания инфляционных ожиданий. Эти ожидания формируются в основном на фондовых биржах, что исключает их негативное воздействие на экономику в целом и на рынок труда в частности. На устойчивый позитивный тренд на рынке труда указывают данные за октябрь, когда число открытых вакансий достигло рекордных 11,03 млн, в 1,5 раза превысив количество соискателей. Такое соотношение в последний раз наблюдалось 50 лет назад. Вместе с повышением эффективности логистики, восстановлением производственных мощностей и постепенным открытием экономики это приведет к плавному снижению инфляции. Безусловно, о предстоящем открытии экономики после пандемии мы неоднократно говорили в течение второй половины 2021 года, но это событие оттягивается из-за появления новых штаммов COVID-19. И все же, чем дольше продолжается пандемия, тем ближе ее завершение.

После негативного начала года для большинства бумаг технологического сектора и общей коррекции инвесторам стоит рассмотреть закрытие хеджирующих позиций, которые я советовал открывать в конце прошлого года. Сейчас самое время для покупки широкого спектра акций с фокусом на компании «стоимости» и «качества». Интенсивный рост экономики служит основанием для оптимистичных ожиданий в отношении выручки и прибыли. Именно поэтому предстоящий сезон отчетов выступает сильнейшим драйвером роста котировок представителей реального сектора экономики. Безусловно, развивается и тренд на снижение денежных потоков компаний, поскольку отсутствует эффект низкой базы и экономический рост начинает замедляться. Однако прогнозируется, что входящие в S&P 500 компании нарастят продажи почти на 15%, а их прибыль на акцию увеличится на 21,5%. Среди лидеров будут энергетический, сырьевой и промышленный сектора, а также сегмент товаров вторичной необходимости. Импульс для восходящего движения в их котировках обеспечат сильные результаты за четвертый квартал и оптимистичные прогнозы на январь-март. Отдельно хочется отметить финансовый сектор, которому не удастся продемонстрировать рекордное повышение выручки и прибыли, однако отраслевые прогнозы на 2022 год могут стать одними из самых оптимистичных с учетом планов Федрезерва активно поднимать ключевую ставку.