«Фридом Финанс»: ОФЗ продолжают пользоваться высоким спросом

Аналитики «Фридом Финанс»:



Минфин России провел первые в этом году аукционы, выставив на них два выпуска облигаций федерального займа — классические ОФЗ-26237 с погашением в 2029 году и инфляционные ОФЗ-52004 с погашением в 2032 году. Аукцион прошел более чем успешно: спрос на ОФЗ-26237 составил 37,97 млрд руб. при объеме размещения в 14,75 млрд с доходностью 8,94% годовых, объем заявок на ОФЗ-52004 превысил 26,28 млрд руб., его доходность составила 3,09% годовых.



Благодаря растущему спросу более 100% размещения и доходности оказались выше ключевой ставки ЦБ 8,5%. Таким образом, рынок предполагает дальнейшее увеличение процентной ставки на 50 б.п. и выше на февральском заседании Банка России. Инфляция по итогам 2021 года составила 8,39% при прогнозе ЦБ в диапазоне 7,4–7,9%, поэтому мы не исключаем, что в будущем ставка может подняться и выше 9%. Доходность по размещенным накануне бумагам с учетом их продажи ЦБ ниже номинальной стоимости составит около 20% годовых.