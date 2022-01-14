«Фридом Финанс»: Рубль в зоне турбулентности

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Несмотря на резкие колебания курса нацвалюты и коррекцию на внешних площадках, инвесторы сохраняют оптимизм

Рост на российском фондовом рынке, начавшийся в середине декабря, продолжился и в первые январские торговые дни. Однако ралли резко прервала коррекция в США. События в Казахстане активизировали ослабление рубля. Курс USD/RUB, который двигался вверх в последние дни прошлого года, в начале нового резко приблизился к максимуму 2021-го, едва не превысив его.

Значимых корпоративных событий пока нет. Алроса в скором времени выпустит результаты продаж за декабрь, а ближе к концу месяца начнет выходить корпоративная операционная отчетность. До начала публикации финансовых отчетов за четвертый квартал еще далеко, поэтому на динамику российских фондовых площадок будут влиять преимущественно внешние события. В ближайшие дни сезон отчетности стартует в США, этот фактор способен поддержать рынок, скатывающийся в коррекцию.

Негативная динамика продолжается в ИТ-секторе и непродовольственном ретейле. Акции таких его представителей, как Ozon и Fix Price, демонстрируют исторические минимумы с момента первичного размещения. Продолжают снижение котировки Детского мира и М.видео. Между тем все они за четвертый квартал, скорее всего, зафиксировали рекордные результаты продаж и улучшение финансовых показателей. Мы рассчитываем, что в этом году акции потребительского сектора станут лидерами роста, так как его представители наряду с банками умеют наращивать обороты и прибыль быстрее инфляции.

Инфляция выступит драйвером роста для экономики и рынка. В этой ситуации наименее привлекательными для инвестиций могут стать депозиты, инструменты денежного рынка и облигации с фиксированной доходностью, прибыльность которых с высокой вероятностью не сможет покрыть инфляцию. Рынок ОФЗ, демонстрировавший отскок после повышения ставки в декабре, вновь перешел к снижению. Доходность шестилетних долларовых ОФЗ приблизилась к 3%, рублевых — поднялась выше 8,5%. В США уже в этом году начнут повышать ставки, поэтому заметного снижения инфляции в России, скорее всего, не произойдет. Большинство инвесторов, несмотря на повышенную волатильность фондового рынка, предпочтут вкладываться в акции компаний, наиболее защищенных от инфляции благодаря повышению тарифов и цен. К этой категории относятся прежде всего представители нефтегазового сектора, металлургии, энергетики, телекома и ретейла.

Торговый оборот на Московской бирже в 2022 году достиг 1 квадрлн руб. при численности инвесторов на уровне 22 млн. Банк России опубликовал исследование поведения частных инвесторов, согласно которому 40% из них предпочитают вложения в иностранные ценные бумаги, что помогает частично защитить средства от обесценения рубля. В то же время портфель среднестатистического частного инвестора не превышает 100 тыс. руб., а это ограничивает возможность для операций с иностранными акциями, цена которых в среднем намного выше, чем стоимость российских.

В ближайшие две недели российские фондовые индексы будут следовать за динамикой на внешних площадках. Техническая картина не дает четких ориентиров. Лучше рынка, вероятнее всего, будут торговаться акции нефтегазового сектора, не исключаем также отскок в бумагах потребительского сектора. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 3650–3900 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 73,5–75,5.

Ключевые индикаторы по рынку Рекомендуем покупать бумаги Татнефти, VK, Яндекса, Московской биржи, МТС, ФСК, Алросы, Х5, Интер РАО, Полюса, Polymetal, М.видео. Интересных идей для спекулятивных коротких позиций на небольшой срок, на наш взгляд, сейчас нет.