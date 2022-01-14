Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 января: 4 369,0801 руб/1 г золота и 54,5300/1 г серебра ЦБ РФ с 14 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 369,0801 руб.

1 грамм серебра - 54,5300 руб.

1 грамм платины - 2 330,3101 руб.

1 грамм палладия - 4 526,3599 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,7699 р. (0,39%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4000 р. (0,74%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1099 р. (0,05%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 57,4198 р. (1,25%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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