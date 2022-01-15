Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 января: 4 438,9199 руб/1 г золота и 56,6200/1 г серебра ЦБ РФ с 15 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 438,9199 руб.

1 грамм серебра - 56,6200 руб.

1 грамм платины - 2 384,8000 руб.

1 грамм палладия - 4 586,9102 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 69,8399 р. (1,60%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0900 р. (3,83%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 54,4899 р. (2,34%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 60,5501 р. (1,34%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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