«Фридом Финанс»: Сезон отчетности начинается с банков

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 13 января основные американские фондовые индексы завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 1,42%, до 4659 пунктов, Dow Jones снизился на 0,49%, а Nasdaq потерял 2,51%. В плюсе закрылись лишь эмитенты из сектора коммунальных услуг (+0,45%), нециклических потребительских товаров (+0,22%) и промышленности (+0,18%). В аутсайдерах оказались ИТ-компании (-2,65%) и производители циклических потребительских товаров (-2,08%).

· Строительная компания KB Home (KBH: +16,5%) отчиталась за четвертый квартал лучше ожиданий, чему способствовал сохраняющийся высокий спрос на жилье.

· Квартальные результаты Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM: +5,3%) оказались лучше прогнозов аналитиков ввиду растущего спроса на полупроводники. Производитель микросхем также планирует модернизировать и расширить производственные мощности по всему миру.

· Virgin Galactic (SPCE: -18,9%) объявила о планах привлечь до $500 млн посредством конвертируемых облигаций.

Индекс цен производителей в декабре повысился на 0,2% м/м, недотянув до консенсус-прогноза (+0,4% м/м) и пересмотренного вниз ноябрьского значения (+0,7%). Увеличение в годовом выражении (+9,7%) стало самым большим с 2010 года, при этом практически совпав с ожиданиями аналитиков. Росту показателя способствовало удорожание услуг в разных сферах, включая розничную торговлю топливом и смазочными материалами, авиаперевозки и розничную торговлю продуктами питания. При этом цены на товары снизились впервые с апреля 2020 года на 0,4% м/м на фоне коррекции стоимости бензина. Повышение индекса цен производителей без учета продуктов питания и энергоносителей составило 8,3%. Ожидается, что рост цен негативно отразится на показателях маржинальности компаний. Как следствие, инвесторы будут обращать особое внимание на эту финансовую метрику в ближайшие недели сезона отчетности.

Согласно опубликованным данным по рынку труда, за последнюю неделю было подано 230 тыс. первичных заявок на пособие по безработице, что оказалось выше консенсуса аналитиков и показателей за последние два месяца. Тем не менее количество повторных заявок по безработице продолжает снижаться, опережая рыночные прогнозы.

Сегодня стартует сезон отчетности для банков. Первыми результаты опубликуют JPMorgan, Citi и Wells Fargo. В предварительных отчетах о доходах этих кредитных организаций главной темой стали ожидания, связанные с краткосрочным изменением объема кредитования, улучшением показателей чистого процентного дохода, по-прежнему высоким качеством кредитов/активов, нормализацией доходов от торговых операций и ипотечного кредитования, высокой доходностью капитала и продолжением роста расходов.

· Азиатские фондовые площадки завершили торги 14 января в красной зоне. Китайский CSI 300 упал на 0,82%, японский Nikkei 225 снизился на 1,28%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,19%. EuroStoxx 50 с открытия сессии теряет более 0,70%.

· Аппетит к риску неуверенный. Доходность трежерис находится на уровне 1,71%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $84,47 за баррель. Золото торгуется по $1821 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4630–4690 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по объему розничных продаж в декабре (консенсус: без изменений после +0,3% месяцем ранее).

Сегодня выпустит отчет за четвертый квартал крупнейший американский банк JPMorgan Chase & Co. (JPM). Согласно прогнозу FactSet, выручка кредитной организации достигнет $29,82 млрд (-1% г/г). Прибыль на акцию (ЕРS) может составить $3,00, что ниже результата прошлого года ($3,79). При этом по итогам полного 2021 фискального года EPS может увеличиться на 69% г/г, до $15,03, при незначительном росте выручки до $123,11 млрд после $122,98 млрд в прошлом году. В 2021-м повышение чистой прибыли банка преимущественно было обусловлено высвобождением резервов на покрытие возможных убытков по кредитам, что, впрочем, не является постоянным источником дохода, однако может способствовать позитивной динамике прибыли в среднесрочном периоде. К драйверам роста JPM также можно отнести увеличение комиссий за инвестиционно-банковские услуги на фоне высокой активности в сфере M&A. JPMorgan сохранил свои позиции в качестве второго по величине поставщика консалтинговых услуг в области слияний и поглощений после Goldman Sachs.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 65 пунктов на фоне новых комментариев относительно монетарной политики ФРС.

Накануне индекс широко рынка скорректировался и пробил уровень поддержки в области 50-дневной скользящей средней. Тем не менее S&P 500 продолжает движение в рамках восходящего долгосрочного коридора. Индикатор RSI опустился чуть ниже 50 пунктов, ближе к зоне перепроданности. MACD сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции.