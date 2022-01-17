ПСБ: Акции Сбера и TCS Group выглядели хуже рынка из-за выхода иностранных инвесторов из бумаг компаний

Головинов Алексей, ведущий аналитик ПСБ

Самое начало пятничных торгов для российского рынке складывалось неплохо: индекс МосБиржи (-2,1%) утром пытался консолидировался у отметки 3670 пунктов, но к середине дня волна распродаж вновь захлестнула российский рынок после новой порции высказываний, касающихся геополитики. На пике негативных настроений индекс опускался до уровня 3512 пунктов, однако к концу дня отыграл часть потерь, завершив неделю выше отметки 3590 пунктов.

Лидером падения стали ключевые бумаги финансового сектора (ВТБ: -3,8%; МосБиржа: -3,7%). Здесь хуже рынка выглядели акции Сбера (-6,4%) и TCS Group (-7,1%) вследствие выхода иностранных инвесторов из-за роста геополитической напряжённости. Отметим, что сегодня были опубликованы ожидаемо сильные финансовые результаты Сбербанка по РСБУ. За 2021 год банк получил 1,2 триллиона рублей чистой прибыли (рост почти в 2 раза г/г), что может обеспечить дивидендную доходность 9-10%. Однако, это не помогло акциям во время сегодняшних торгов.

В то же время сектора нефти и газа (Газпром: -1,6%; НОВАТЭК: -1,9%), а также горной добычи и металлургии (РУСАЛ: -2,9%; Северсталь: -1,8%; НЛМК: -2,3%; ММК: -2,0%) смотрелись лучше рынка на фоне остающегося крепким доллара, удерживающегося выше 76 рублей и неплохой конъюнктуры товарных рынков. Так, в нефтегазовом секторе относительно уверенно смотрелись акции Татнефти (-0,4%), ЛУКОЙЛа (-0,6%) и Роснефти (-0,6%), акции Сургутнефтегаза (ап: +0,1%), и Транснефти (+1,4%) даже смогли завершить основную сессию в «зелёной» зоне. Среди компаний горной добычи и металлургии выделим бумаги ВСМПО-Ависма (+0,6%), АЛРОСА (+0,03%), а также акции Распадской (-1,9%), которые снизились, несмотря на то, что торговались сегодня последний день с учётом промежуточных дивидендов (див.доходность на текущий момент составляет около 6%).

Подавляющее большинство ликвидных бумаг прочих секторов находились под выраженным давлением продавцов, лишь некоторые смогли подрасти в течение дня. Среди «плюсующих» историй отметим ФосАгро (+0,2%), завершившие день в символическом плюсе, а также акции Селигдара (+0,7%). Выраженным же аутсайдером дня стали акции VK, упав за день более чем на 11%, опустившиеся ниже 700 руб.

Мы считаем, что негативные настроения продолжат преобладать на рынке и в ходе вечерней сессии ввиду слабого открытия торгов в США.

Вместе с тем, мы отмечаем, что рынок по итогам двухдневного падения уже выглядит сильно перепроданным. Надеемся, что в понедельник, в отсутствие новой порции геополитического негатива и при поддержке высоких цен на нефть, индекс МосБиржи попробует подрасти. Поддержку, ввиду выходного дня в США, может оказать и отсутствие американских инвесторов.

ПАО "Промсвязьбанк"