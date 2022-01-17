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«Фридом Финанс»: Наступает время покупать

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась снижением. Индекс РТС опустился ниже психологически значимой отметки 1500 пунктов, достигнув минимума за девять месяцев. На положительной территории закрылись акции Транснефти (TRNFP 155 900, +1,37%). Лидерами падения стали бумаги Сбербанка (-7,06%) и TCS (-7,06%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,50–76,50.

Коррекция охватывает широкий спектр бумаг. Впервые за очень долгое время почти все акции с торговым оборотом более 50 млн руб. ушли в минус. Тем не менее поводов для паники на фондовом рынке нет. Дневное падение в пятницу было слабее, чем в четверг. Многие бумаги, в частности Норникель, Газпром, ММК, ВТБ, а также префы Сбербанка, на текущих уровнях предполагают двузначную дивидендную доходность. В США 17 января биржи будут закрыты в связи с государственным праздником, поэтому масштабных распродаж не произойдет. Новости внешней политики прекратят давить на рынок. В центре внимания инвестсообщества очередная волна пандемии, из-за которой через несколько недель на карантин и самоизоляцию может быть отправлено до 10% сотрудников в США. Мы рассчитываем на усиление спроса на защитные активы, такие как фонды золота. Кроме того, ожидаем повышенный интерес к дивидендным идеям. В первой половине новой недели вероятно продолжение коррекции до 3500 пунктов по индексу Мосбиржи, затем прогнозируем быстрый отскок в диапазон 3600–3700пунктов. 

Ожидаем отскок. Лучше рынка будут торговаться бумаги Газпрома, Мечела, Распадской, М.видео. Из важной статистики отметим публикацию данных по промпроизводству и розничным продажам в Китае. Прогноз для пары USD/RUB: 76,00–77,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3550–3600 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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