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ПСБ: Сегодня ожидаем пониженной торговой активности парой доллар-рубль

Сегодня ожидаем пониженной торговой активности парой доллар-рубль  -  Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль завершила неделю у отметки 76 руб., протестировав январские максимумы

В пятницу сохранение геополитической напряженности и рост страновой премии за риск продолжили способствовать ослаблению национальной валюты и снижению отечественных финансовых рынков (индекс МосБиржи потерял еще 2,1%, доходность по гособлигациям выросла к 9,5% годовых) несмотря на дорогую нефть (стоимость барреля Brent поднялась выше 86 долл.). Дополнительное давление оказало и ухудшение внешнего фона: в последний день недели мировые инвесторы предпочли сократить позиции на фондовых рынках и нарастить - по доллару, что привело к возврату индекса DXY выше 95 пунктов.

Утро понедельника не формирует единой картины для укрепления рубля: нефть торгуется в легком «плюсе», а фьючерсы на фондовые индексы развитых стран преимущественно пребывают под небольшим давлением. Отметим, что сегодня в Америке отмечается национальный праздник, ввиду чего ожидаем пониженной торговой активности и к отсутствию новостного потока, что может привести к легкому укреплению перепроданного рубля.

Сегодня рассчитываем, что пара доллар-рубль будет преимущественно торговаться в диапазоне 76-77 руб., с локальным выходом за нижнюю границу при поддержке нефтяных котировок.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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