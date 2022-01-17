ПСБ: Давление продавцов на рынок ОФЗ усилилось

В пятницу кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 30 – 40 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 9,46% (+38 б.п. за день и +102 б.п с начала года). Давление на рынок оказало усиление продаж со стороны нерезидентов на фоне роста геополитических рисков. Также сказываются ожидания повышения ставки ЦБР и ужесточения монетарной политики ФРС. В пятницу доходность UST-10 выросла до 1,78% (+8 б.п.). Инвесторы опасаются, что американский центробанк для сдерживания инфляции может поднять базовую ставку более чем на 0,75 процентных пункта в 2022 г.
В начале этой недели ОФЗ могут продолжить дешеветь, отыгрывая снижение склонности к риску на глобальных рынках. В ближайшие дни вся кривая доходности ОФЗ может уйти выше 9,5% годовых.
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