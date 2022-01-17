ПСБ: Позитивный сантимент в нефти обусловит попытку дальнейшего отскока к уровням 2014 г.
Позитивный сантимент в нефти обусловит попытку дальнейшего отскока к уровням 2014 г. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Ралли в нефти продолжается, ближайший фьючерс на Brent пытается преодолеть внутридневные максимумы конца 2021 г. Этому способствуют оптимистичные настроения инвесторов, игнорирующие с одной стороны, потенциальные угрозы спросу от нового штамма коронавируса, с другой стороны, риски замедления мировой экономики на фоне повышенной инфляции. Уверенность в крепком спросе на энергоносители продолжает пока поддерживать рост цен на нефть. Мы полагаем, что при таком настрое цены на нефть могут краткосрочно пытаться идти выше – к уровням 2014 г. Ближайший ориентир по Brent – 86-88 долл./барр.
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