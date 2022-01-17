ПСБ: В начале недели на мировых рынках преобладают слабо оптимистичные настроения

Ожидаем, что пара доллар-рубль будет преимущественно торговаться в диапазоне 76-77 руб., с локальным выходом за нижнюю границу при поддержке нефтяных котировок.Сегодня индекс МосБиржи, при поддержке высоких цен на энергоносители и ослабления геополитической напряженности, может начать предпринимать попытки отскока. Ожидаем положительного движения индекса к уровню 3700 пунктовВ ближайшие дни вся кривая доходности ОФЗ может уйти выше 9,5% годовых

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Чистая прибыль Сбера по итогам 2021 года превысила 1,2 трлн руб. – Позитивно. Покупать

Наше мнение: Банк продемонстрировал рекордную прибыль на фоне восстановления экономики после кризиса 2020 г. Прирост ЧПД по итогам года замедлился до 12,3% (14,3% в 2020 г.) из-за роста стоимости пассивов. При этом ЧКД вырос на 13,5% за год vs 8,4% в 2020 г. благодаря восстановлению транзакционной активности. Показатель чистой процентной маржи (NIM) Сбербанка в декабре снизился до 5,04% (-4 б.п. к ноябрю); по итогам года составил 5,0% благодаря существенной доли активов с плавающими ставками. В текущем году ожидаем небольшого снижения NIM в пределе 10-20 б.п. – до 4,8%-4,9%. По итогам 2022 г. прирост прибыли замедлится до ~10% из-за дальнейшего удорожания пассивов и ожидаемого торможения кредитования.

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