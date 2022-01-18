«Фридом Финанс»: Нефтяные котировки продолжают расти

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 17 января снижение на российских фондовых площадках продолжилось. Индекс Мосбиржи к 13:05 мск терял 0,51%, а РТС снижался на 0,87%. Поводом для погружения бенчмарков в красную зону стало усиление геополитических рисков. При этом объемы операций с акциями на ФБ ММВБ сегодня примерно на 120% выше среднего за последний месяц. Азиатские рынки акций торгуются в плюсе на фоне публикации сильных данных о динамике ВВП Китая. Фондовые площадки США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Нефтяные котировки продолжают расти. Крупные хедж-фонды продолжают наращивать длинные позиции по нефтяным фьючерсам. За прошлую неделю было их объем составил 30 млн баррелей, а объем шортов сократился на 7 млн баррелей.

Сальдо торгового баланса России за ноябрь увеличилось с октябрьских $19,7 млрд до $21,06 млрд, что позитивно повлияло на укрепление российской валюты в краткосрочной перспективе

На российских биржевых площадках лучше рынка сегодня торгуются АДР HeadHunter (+2,80%) и бумаги Яндекса (+1,52%). Котировки YNDX подстегнула новость о том, что в феврале компания запустит в Москве такси-беспилотники. По нашим оценкам, в случае успеха акции эмитента могут вырасти до 4100 руб. за единицу

Наиболее глубокое падение демонстрируют бумаги TCS Group Holding PLC (-6,42%) и Распадской (-5,05%). Котировки RASP снижаются на фоне прохождения дивидендной отсечки. Компания выплатит 28 руб. на акцию, что соответствует дивдоходности в размере 6%. Таргет по акции — 496 руб.

Сегодня по итогам торгового дня ожидаем повышения котировок российских активов. Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3560–3550 пунктов. Прогнозы для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 76,60–76,70 и 87,50–87,70 соответственно.