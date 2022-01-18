ПСБ: Сегодня на отечественном фондовом рынке третий день подряд сохраняются распродажи, потенциал роста выглядит ограниченно

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ.

Несмотря на дорогую нефть (стоимость барреля нефти Brent находится около 86 долл.) индекс МосБиржи (-2,3%) не смог приступить к восстановлению, уйдя под отметку 3550 пунктов. Отметим, что торговая активность, вопреки на выходной в США, оставалась повышенной, указывая на продолжающееся давление крупных игроков. Основным фактором слабости отечественного рынка акций и взлета 5-летнего CDS России выше 202,5 пунктов, пандемийных максимумов 2020 года, вновь выступила сохранение высокой степени геополитической неопределенности.

Ключевой вклад в ослабление индекса вновь внес финансовый сектор (Сбер оа: -3,8%, Сбер ап: -3,7%; TCS Group: -6,4%) на фоне сохранения санкционных рисков по отношению к ведущим представителям отрасли. Отметим, что исключением в секторе стали бумаги ВТБ (-2,7%), поддержанные корпоративными новостями: чистая прибыль банка за 2021г. составила 242,6 млрд руб., а дивдоходность по итогам 2021 г, по нашим оценкам, может составить 13%.

Сильнее индекса сегодня и снижаются «фишки» нефтегазового сектора (Газпром: -4,1%; НОВАТЭК: -5,7%; ЛУКОЙЛ: -2,8%; Роснефть: -3,8%), которые игнорируют дорожающую нефть, реагируя на страновой риск. «Лучше рынка» здесь смотрятся лишь менее ликвидные акции Сургутнефтегаз ап (-1,0%) и Татнефти (-1,0%), крепнущие на слабом рубле.

Неважно начал выглядеть и металлургический сектор. Стоит заметить, что цены на разные виды сырья остаются на комфортных значениях, однако акции таких компаний, как Норникель (-4,5%) и ММК (-3,4%) продолжают снижаться после дивидендных отсечек. Под выраженным давлением находятся Алроса: -2,3%; Русал: -2,7%; Северсталь: -3,0%; НЛМК: -2,7%; ТМК: -2,6%. Акции золотодобытчиков (Полиметалл: -1,9%; Полюс: -3,5%) также пострадали от распродаж, обновляя локальные минимумы. Аутсайдерами сектора стали бумаги угольных компаний (Распадская: -8,8%; Мечел ао: -5,4%) на фоне резкого падения цен на коксующийся уголь в Китае. Дополнительным негативом, впрочем, техническим, выступила дивидендная отсечка в акциях Распадской (5,8%), выведшая данные бумаги в аутсайдеры торгов.

Остальные сектора, за исключением телекомов (МТС: -3,8%), выглядели «лучше рынка». Причем отдельные бумаги смогли продемонстрировать заметный рост. Так, отметим отскок сильно перепроданных Yandex (+2,0%) и OZON (+2,3%), Детский мир (+1,0%). Спросом пользовались и бумаги М.Видео (+1,7%) после назначения нового СЕО, а также акции девелоперов (ПИК: +1,5%; Эталон: +2,2%), выступающие активом хеджирования.

Мы допускаем, что высокая степень геополитической напряженности локально способна инерционно вывести индекс МосБиржи в зону 3400-3500 пунктов. В отсутствие новой порции негатива рынок может попробовать начать отыгрывать накопленную сильную перепроданность, причем достаточно резко, - фундаментально картина по рынку и российской экономике остается прежней.

*данные по состоянию на 18:30 по московскому времени

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