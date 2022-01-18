«Фридом Финанс»: Инвесторы устали от коррекции

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Снижение продолжилось. Основные индексы опускались на минимумы с апреля прошлого года. Лидерами роста стали акции ДВМП (+10,81%). Наиболее значительно просели бумаги Распадской (-8,45%) и Ренессанса (-6,43%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,5–76,5.

Инвесторы ищут точки входа в позиции. Реакция на новость об отказе стран Запада от жестких финансовых санкций вызвала шквал положительных эмоций, на рынке начались так называемые «панические покупки». Хотя эту информацию нельзя назвать исключительно позитивной (в отключение от SWIFT никто изначально не верил), такую реакцию можно объяснить тем, что инвесторы устали от негативной динамики (с максимумов индекс Мосбиржи откатился на 20%) и ищут точки входа в рынок. Многие бумаги стали привлекательны с точки зрения инвестиций на горизонте от полугода: дивидендная доходность Сбербанка, Газпрома, ВТБ и ряда других бумаг достигла двузначных отметок. Можно ожидать, что в течение одного-двух дней рынок поднимется на 5-6%. В лидерах роста, на наш взгляд, окажутся акции банков (несмотря на гипотетическую угрозу санкций) и нефтегазовых компаний. Дальнейшая динамика будет зависеть от движений на основных мировых площадках.

Ожидается отскок. Лучше рынка будут торговаться бумаги Сбербанка, Газпрома, ВТБ, Детского мира, М.видео. Из важных событий отметим заседание Банка Японии, из макростатистики — публикацию данных промпроизводства в той же стране. Прогноз по паре USD/RUB: 75-76. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3550–3600 пунктов.