Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 18 января: 76,3347 руб/доллар США и 87,0216 руб/евро

ЦБ РФ с 19 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,3347 руб.
  • 1 евро - 87,0216 руб.
  • 10 китайских юаней - 120,1800 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2943 р. (0,39%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1607 р. (0,19%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3820 р. (0,32%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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