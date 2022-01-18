«Фридом Финанс»: Под дамокловым мечом штамма «омикрон»

Аналитики «Фридом Финанс»:

Вчера американские биржи не работали, поскольку в США праздновали День Мартина Лютера Кинга. 14 января основные фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику. S&P 500 повысился на 0,08%, до 4663 пунктов, Dow Jones потерял 0,56%, а Nasdaq поднялся на 0,59%. Лучше рынка выглядели энергетические компании (+2,45%) вследствие ралли в ценах на нефть. Аутсайдерами стали сектора недвижимости (-1,18%) и финансов (-1,01%) на фоне публикации квартальной отчетности.

· Квартальные результаты Wells Fargo (WFC: +3,7%) превзошли ожидания рынка по EPS благодаря росту объема кредитования, повышению процентной маржи и комиссионных доходов. Кроме того, был дан позитивный гайденс по процентным доходам и затратам.

· Boston Beer (SAM: -8,1%) понизила прогноз на 2021 фискальный год по EPS из-за роста затрат на логистику.

· JPMorgan Chase (JPM: -6,2%) отчитался по EPS лучше общерыночных ожиданий, гайденс менеджмента по NII также побил консенсус. Однако прогноз по расходам на 2022 год разочаровал инвесторов.

Сегодня рынок продолжит следить за сезоном отчетов в финансовом секторе. Несмотря на довольно сильные результаты компаний за четвертый квартал, прогноз по расходам на 2022 год в большинстве случаев может оказаться негативным фактором для котировок.

Также в фокусе внимания инвесторов остается вопрос о том, насколько значительно распространение штамма «омикрон» влияет на экономику. Количество новых случаев заражений в США по-прежнему находится на рекордно высоких уровнях 800 тыс. — 1 млн в сутки. Возобновляются дискуссии о возможном давлении на цепочки поставок из-за подхода zero-COVID, принятого в Поднебесной, который ставит крупные города под угрозу локдаунов. Это может привести к закрытию портов, перебоям в производстве и затяжным транспортным задержкам. Четыре крупнейших портовых города Китая ужесточили ограничения в ответ на распространение штамма «омикрон». Хотя доки пока остаются открытыми, возможное закрытие портов грозит возникновением больших задержек с доставкой заказов. Эти задержки будут распространяться по цепочкам поставок и, в конечном счете, подстегнут инфляцию. Давление на логистические цепочки в США усугубляется дефицитом рабочей силы из-за большого количества заражений вариантом «омикрон». На этом фоне респонденты, опрошенные WSJ в этом месяце, снизили ожидания роста ВВП в первом квартале более чем на 1 процентный пункт, до 3% г/г, по сравнению с их прогнозом на уровне 4,2% в октябре.

· Азиатские фондовые площадки завершили торги 18 января разнонаправленно. Китайский CSI 300 прибавил 0,97%, японский Nikkei 225 упал на 0,27%, гонконгский Hang Seng просел на 0,43%. EuroStoxx 50 с открытия сессии падает на 1,11%.

· Аппетит к риску неуверенный. Доходность трежерис поднялась до 1,77%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $87,6 за баррель. Золото торгуется по $1814,7 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4620–4680 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo Housing Market Index, который отражает уровень уверенности застройщиков. Согласно консенсусу, январский показатель совпадет со значением декабря 84 пункта.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 62 пунктов на фоне опасений, связанных с распространением штамма «омикрон».

Накануне индекс широко рынка нашел локальную поддержку на уровне 4615 пунктов, продолжая движение в рамках восходящего канала. Форма пятничной «свечи» свидетельствует о возможности краткосрочного разворота к росту. Индикатор RSI продолжает колебаться вблизи 50 пунктов. MACD пока не дает сигналов к развороту.

Сегодня квартальный отчет опубликует второй по величине активов банк США Bank of America (BAC). Согласно прогнозу FacstSet, квартальная EPS достигнет $0,77 (+18% г/г), чистая выручка может составить $22,18 млрд (+10% г/г). Опираясь на результаты отчетов других ключевых банков США, опубликованных ранее в пятницу, мы ожидаем, что основную поддержку непроцентным доходам BAC окажет увеличение вознаграждений за инвестиционно-банковские услуги (в частности, консультации и андеррайтинг) за счет высокой активности компаний в сфере M&A и на рынке IPO. Ожидается, что BAC продолжит расформирование резервов на возможные кредитные убытки, поскольку менеджмент уже указывал на снижение доли чистых списаний по кредитам в октябре-ноябре. Тем не менее в последующих отчетных периодах банк может сократить объем высвобождения резервов в условиях ужесточения кредитных условий со стороны ФРС. Также по итогам квартала чистый процентный доход, вероятно, продемонстрирует слабую динамику в условиях низких процентных ставок, тогда как рост объемов кредитования лишь начинает восстанавливаться. Снижение волатильности на финансовых рынках может вызвать сокращение доходов от торговых операций. Темпы роста чистой прибыли по итогам квартала, как ожидается, начнут замедляться ввиду увеличения операционных расходов на фоне выплат премий и компенсаций сотрудникам в конце года, а также наращивания инвестиций в технологии.

20 января квартальные результаты представит стриминг-сервис Netflix (NFLX). Консенсус-прогноз закладывает рост выручки на 16% г/г, до $7,7 млрд, при снижении EPS с $1,19 до $0,83. Ожидается, что база подписчиков расширится на 8,4 млн, тогда как менеджмент три месяца назад прогнозировал рост показателя на 8,5 млн. Мы ждем от Netflix смешанного отчета. В частности, отмечаем риск того, что фактический рост подписчиков может оказаться слабее прогнозов. Феноменальный успех сериала «Игра в кальмара», скорее всего, не смог обеспечить устойчивую траекторию роста показателя в четвертом квартале. Впрочем, учитывая падение акций на 16% с момента публикации последнего отчета, мы полагаем, что рынок уже учел в котировках NFLX более умеренные ожидания по расширению базы клиентов. Реакция инвесторов также будет зависеть от того, совпадет ли прогноз компании по динамике показателя на первый квартал 2022 года с консенсусом ожиданий, который предполагает рост аудитории на 5,8–5,9 млн чел. Кроме того, важным аспектом отчета станет вопрос, связанный с решением повысить стоимость подписок в США и Канаде примерно на 11%, о котором было объявлено 14 января.

21 января отчетность за четвертый квартал представит крупнейшая нефтесервисная компания Schlumberger (SLB). Мы ожидаем от эмитента сильных результатов благодаря усилению глобальной буровой активности. В среднем количество активно работающих буровых установок в последние три месяца 2021 года составляло 1537 единиц, что на 8,2% выше показателя третьего квартала. Ожидается, что выручка SLB увеличится до $6,1 млрд (+10,1% г/г, +4,2% кв/кв). При этом скорректированная чистая прибыль может вырасти до $0,39 на акцию (+77,3% г/г, +8,3% кв/кв). На наш взгляд, акции компании торгуются выше справедливой стоимости, поэтому позитивную отчетность можно рассматривать как сигнал для фиксации прибыли по бумагам SLB. Стоит отметить, что первый квартал года, как правило, является слабым для нефтесервисных компаний в связи с сезонным снижением буровой активности.