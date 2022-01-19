«Фридом Финанс»: Цена Brent продолжит двигаться в диапазон $90-96

Аналитики «Фридом Финанс»:

В ходе сессии 18 января на отечественном фондовом рынке реализовалась коррекция. К 17:30 мск индекс Московской биржи упал на 6,33%, до 3335 пунктов, РТС рухнул на 7,06%, до 1370,79, индекс голубых фишек опустился на 6,48%. Среди лидеров падения во второй половине дня оказались Тинькофф Банк (-9,27%), Норникель (-9,08%) и Газпром (-7,78%)

Падение российского фондового рынка объясняется активизацией вывода капитала из-за обострения внешнеполитических рисков. Дополнительным негативным импульсом стало решение мэра Москвы продлить противоэпидемические ограничения до 1 апреля из-за распространения омикрон-штамма COVID-19.

Котировки Газпрома попали под давление из-за снижения европейских цен на газ до $917 за 1 тыс. куб. м.

Акции финсектора традиционно падают несколько быстрее рынка в целом, что обусловило появление в списке аутсайдеров Тинькофф Банка.

Мы рассматриваем сегодняшний обвал как кратковременное явление и рассчитываем на скорый отскок, поэтому мы сохраняем долгосрочные цели по акциям Газпрома на уровне 450 руб., а по бумагам Норникеля — на отметке 33415 руб.

Котировки нефти марки Brent достигли семилетних максимумов, поднявшись на 0,79%, до $87,16 на фоне на усиления спроса. К концу текущих торгов не исключаем достижения ценой $88,48 за баррель, в случае коррекции снижение будет ограничено отметкой в $84 за баррель.

В опубликованном в этот вторник, 18 января, отчете ОПЕК прогноз роста спроса на нефть в 2022 году был сохранен на уровне 4,2 млн баррелей в сутки, до 100,79 млн. Эксперты картеля рассчитывают на реализацию этого прогноза в случае умеренного восстановления мировой экономики. В то же время ожидания в отношении объемов добычи в России повышены до 11,78 млн баррелей в сутки. Эту оценку мы считаем позитивной, так как этот уровень превышает максимумы апреля 2020 года, составлявшие 11,4 млн баррелей в сутки. Ожидаем, что в ходе текущего ралли цена Brent продолжит двигаться в диапазон $90-96.

Курс рубля более стабилен, чем отечественный рынок акций, так как его поддерживает растущая нефть. Пара USD/RUB до конца торгов останется в диапазоне 75,65–76,65, EUR/RUB будет колебаться в широком коридоре 86,30–88,70.

Индекс Мосбиржи до закрытия сессии будет находиться в пределах 3275–3530 пунктов, РТС продолжит движение между 1330 и 1430 пунктами.