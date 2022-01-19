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Райффайзен Банк вошел в ТОП-10 организаторов корпоративных облигаций реального сектора по итогам 2021 года

Райффайзен Банк вошел в ТОП-10 лидеров российского облигационного рынка по итогам 2021 года по версии группы компаний Cbonds, заняв восьмое место в рэнкинге организаторов корпоративных облигаций реального сектора. В 2021 год Банк организовал 18 выпусков в объеме 22,9 млрд рублей.

Райффайзен Банк также является одним из лидеров рэнкинга дебютных выпусков корпоративных облигаций России — объем реализованных сделок в 2021 году составил 9,6 млрд рублей. Банк принял участие в размещении 7 дебютных выпусков эмитентов на рынке корпоративных облигаций и занял в рэнкинге Cbonds 3 место.

«Одна из ключевых задач банка — распространение лучших практик корпоративного управления, способствующих росту привлекательности рынка ценных бумаг. Мы стремимся обеспечить эмитентов комфортным инструментарием для выхода на долговой рынок и развития их бизнеса. Удерживание высоких показателей по размещениям в условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры, а также доверие наших клиентов, в том числе новых, — лучшие показатели эффективности и качества нашей работы», — подчеркнул Дмитрий Средин, управляющий директор, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзен Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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