«Фридом Финанс»: Вторник оказался «черным»

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Сессия 18 января на отечественном рынке ознаменовалась серьезным снижением при высоких объемах торгов. Основные индексы падали максимальными с начала пандемии темпами. Сильнее рынка снижались бумаги Petropavlovsk (-11,43%), а также акции Сбербанка (-10,39%), которые достигли минимумов ноября 2020 года на рекордных объемах, котировки GDR банка оказались на уровне $12. В то же время в лидеры роста вышли акции ВСМПО (+3,68%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76–77.

Коррекция на фондовых площадках ускорилась. Фундаментальные факторы, впрочем, как и новости, отошли на второй план. Котировки акций и облигаций шли вниз, падение усугубляли маржин-коллы. Не было поддержки и извне: в США торговая неделя началась глубоко в красной зоне. Индекс Мосбиржи откатился почти на 25% от достигнутых максимумов. С учетом этого на горизонте ближайших двух недель мы прогнозируем резкий отскок с последующей новой волной коррекции. В этой связи нельзя исключать, что в феврале индексы окажутся ниже нынешних уровне й. Многое будет зависеть от динамики фондового рынка США. Пока наблюдается резко негативная реакция на отчеты и прогнозы компаний и банков.

Минфин отменил аукцион ОФЗ. Это решение было ожидаемым: ведомство считает нецелесообразным привлекать займы по завышенным ставкам. В то же время спрос на ОФЗ, даже несмотря на то, что доходность рублевых бумаг приближается к двузначным отметкам, остается достаточно слабым. Мы не исключаем паузу в аукционах до февральского заседания ЦБ.

Ожидаем отскок на 3–4% по индексу Мосбиржи. В лидерах роста будут акции Сбербанка, Газпрома, ВТБ, Детского мира, М.видео. На ход торгов способны оказать данные рынка недвижимости в США. Прогноз для пары USD/RUB: 75,50–76,50. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3400–3500 пунктов.