Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 19 января: 76,3347 руб/доллар США и 87,0216 руб/евро

ЦБ РФ с 19 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,3347 руб.
  • 1 евро - 87,0216 руб.
  • 10 китайских юаней - 120,1800 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2943 р. (0,39%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1607 р. (0,19%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3820 р. (0,32%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

2022, кризис, прогнозы, последние новости
Почему рухнул рынок?
Белый дом не исключает отключения России от SWIFT
На рынке прошли самые мощные распродажи за два года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги