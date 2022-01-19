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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 января: 4 444,0898 руб/1 г золота и 56,4800/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 444,0898 руб.
  • 1 грамм серебра - 56,4800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 370,7700 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 609,0200 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,4798 р. (0,12%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,02%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,0901 р. (0,13%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,5601 р. (0,25%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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