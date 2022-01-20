«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи постепенно восстанавливается

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 12:21 мск 19 января индекс Мосбиржи повышается на 3,28%, а РТС — на 3,24% ввиду снижения геополитической напряженности. Оборот операций с акциями на Московской бирже примерно на 50% выше среднего за последний месяц на фоне позитивных ожиданий инвесторов по поводу переговоров между Россией и США, которые пройдут в Женеве 21 января. Фондовые площадки Юго-Восточной Азии и фьючерсы на биржах США корректируются вниз под влиянием распродажи в акциях технологических компаний. Инвесторы обеспокоены разгоном инфляции, также усиливаются опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Нефтяные котировки продолжают расти четвертую сессию подряд. На фоне аварии на трубопроводе, по которому сырье перегоняется из Ирака в Турцию, усилились опасения по поводу и без того ограниченных перспектив поставок. Еще одним драйвером, подстегнувшим цены на черное золото, стал прогноз от аналитиков Goldman Sachs, согласно которому в 2022 году стоимость сырья может достичь $105 за баррель.

Кроме того, сегодня ночью выйдет статистика по недельным запасам сырой нефти от Американского института нефти (API). Если их сокращение на этот раз окажется глубже 1,077 млн барр., зафиксированных неделей ранее, это обеспечит нефтяные котировки дополнительным драйвером роста.

Лучше рынка сегодня выглядят акции ММК (+4,95%) и Мосбиржи (+4,64%). Бумаги металлургической компании растут на новостях о внедрении новой технологии декарбонизации в строительстве доменной печи. Вдувание синтез-газа в шахты снизит выбросы углерода и поможет компании сделать очередной шаг на пути к зеленой энергетике. Цель по акции ММК на горизонте 2022 года — 88,04 руб.

Сильнее основных фондовых индексов падают акции Fix Price Group (-2,87%) и ГК ПИК (-2,59%). Капитализация ретейлера попала под давление на новостях о том, что компания планирует оборудовать все магазины кассами самообслуживания. Инвесторы восприняли эту информацию негативно, потому как для переоснащения потребуется увеличить долговую нагрузку компании. Мы ожидаем снижения котировок Fix Price до 400 рублей в краткосрочной перспективе.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3460–3490 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 76,70–76,60 и 86,90–86,80 соответственно.