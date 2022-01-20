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«Фридом Финанс»: Инвесторы ждут продолжения отскока

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Падение сменилось отскоком. Котировки голубых фишек прибавили в среднем 3–5%. Лидерами роста стали акции Мечела (+8,45%). Хуже рынка выглядели бумаги Ozon (-5,25%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76-77.

НЛМК (+2,26%) опубликует операционные результаты за четвертый квартал. Объем производства, по общерыночным ожиданиям, составит 3,4–3,8 млн тонн. Хотя в отчетном периоде цены на прокат в Китае рухнули примерно на 25%, однако на внутреннем и большинстве внешних рынков конъюнктура сложилась благоприятная, даже несмотря на сезонное снижение спроса и большие складские запасы. Прогнозы компании на предстоящий квартал также оптимистичны. Мы полагаем, что снижение цен и ослабление спроса уже отражены в котировках металлурга. Акции торгуются вблизи годовых минимумов, консенсус-прогноз предусматривает 45-процентный потенциал роста на горизонте года (без учета дивидендов).           

Фондовый рынок демонстрирует отскок. Условия для роста давно сложились, а конкретными поводами послужили сильная перепроданность многих ликвидных акций, а также улучшение информационного фона. Однако рост котировок российских активов сдерживается слабонегативной динамикой на внешних площадках. До конца недели в США не ожидаем большого количества релизов важной отчетности, но это, на наш взгляд, не помешает продолжению роста в России. Отскок может продлиться еще два-три торговых дня, а дальнейшая динамика рынка будет определяться дви жением котировок на внешних площадках.

Ожидаем рост в пределах 3% по индексу Мосбиржи. На наш взгляд, лучше рынка будут торговаться бумаги Сбербанка, Газпрома, ВТБ, Детского мира, М.видео. На ход торгов способна оказать влияние публикация следующих макроданных: торгового баланса в Японии, инфляции в еврозоне, числа обращений за пособиями по безработице в США. Прогноз по паре USD/RUB: 75,5–76,5. Ориентир по индексу Мосбиржи: рост в диапазон 3450–3550 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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