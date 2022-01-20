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Курсы валют ЦБ РФ на 20 января: 76,4408 руб/доллар США и 86,8215 руб/евро

ЦБ РФ с 21 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,4408 руб.
  • 1 евро - 86,8215 руб.
  • 10 китайских юаней - 120,5200 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4289 р. (0,56%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3103 р. (0,36%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4910 р. (0,41%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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