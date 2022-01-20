Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 января: 4 491,7998 руб/1 г золота и 56,6300/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 491,7998 руб.
  • 1 грамм серебра - 56,6300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 449,1699 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 678,3901 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 47,7102 р. (1,07%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,27%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 78,4000 р. (3,31%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 69,3700 р. (1,51%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Авторские туры на Байкал: плюсы и минусы отдыха на великом озере
«Я просто дорогу показывал». Чем рискует турист, покупая «авторский тур»
Авторские туры на Байкал: рынок перегрет
Лена-блогер из Воронежа, Катя-фотограф из Ростова: кто и как делает авторские туры на Байкале?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги