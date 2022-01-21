«Фридом Финанс»: Коррекция продолжается

Аналитики «Фридом Финанс»:

19 января торги на американских фондовых площадках вновь завершились снижением основных индексов. S&P 500 опустился на 0,97% до 4533 пунктов, Nasdaq скорректировался на 1,15%, Dow Jones потерял 0,96%. Девять из 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись в минусе. Позитивная динамика наблюдалась лишь у производителей нециклических потребительских товаров (+0,68%) и поставщиков коммунальных услуг (+0,46%) на фоне позитивных данных о динамике рынка недвижимости. Заметное падение показали производители циклических потребительских товаров (-1,81%), финан совые компании (-1,65%) и ИТ-сектор (-1,37%).

SoFi Technologies (SOFI: +13,7%) было выдано условное одобрение регулятора на получение полноценной банковской лицензии путем приобретения банка Golden Pacific Bancorp. Procter & Gamble Co. (PG: +3,4%) превзошла ожидания рынка по доходам за четвертый квартал. Менеджмент повысил прогноз по органическому росту продаж в 2022 финансовом году, однако ожидает увеличения расходов на закупку сырья и фрахт. State Street Corporation (STT: -7,1%) нарастила выручку за счет расширения активов под управлением и снижения налоговых отчислений, но не оправдала консенсус-прогноз по прибыли на акцию.

Число домов в США, строительство которых было начато в декабре, за месяц увеличилось на 1,4%, до 1,702 млн. Это стало самым сильным показателем с марта 2021 года и было обусловлено увеличением количества проектов многоквартирных домов, которые представляют нестабильный сегмент рынка. Показатели превзошли прогнозы экономистов, ожидающих падения продаж. Число разрешений на строительство, выданных в декабре, увеличилось на 9,1% относительно ноября и достигло 1,87 млн, что сопоставимо с показателем января 2021 года. Тем не менее устойчиво высокий спрос по-прежнему превышает предложение. Рост зарплат, проблемы в логистических цепочках и повышение цен на строительные материалы на фоне инфляции и введения импортных пошлин на канадские пиломатериалы сдерживают предложение недвижимости на рынке. Агрессивное распространение штамма «омикрон» и сезонный фактор могут привести к снижению спроса в последующие месяцы.

После резкого роста доходность десятилетних казначейских облигаций США скорректировалась на 4 базисных пункта (б.п.), до 1,83%, двухлетних — на 3 б.п., до 1,01%, что привело к краткосрочному удешевлению доллара и усилению спроса на золото. Однако в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится 25-26 января, ожидается повышение доходности гособлигаций и дальнейшее укрепление американской валюты. Регулятор усиливает «ястребиную» риторику, указывая на вероятность повышения ключевой ставки уже в марте, а также боле е раннего начала сокращения объема активов на балансе.

Фондовые площадки Юго-Восточной Азии в ходе последней торговой сессии демонстрировали позитивную динамику. Индекс Токийской биржи Nikkei поднялся на 1,11%, китайский CSI 300 вырос на 0,90%, гонконгский Hang Seng повысился на 3,42%. EuroStoxx 50 с открытия торгов опустился на 0,34%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $87,72 за баррель. Цена на золото повысилась до $1839 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4500–4550 пунктов.

Сегодня выйдут данные продаж домов на вторичном рынке за декабрь. Прогноз предполагает значение в 6,39 млн после 6,46 млн в ноябре. Также ожидается недельная статистика первичных заявок по безработице в США. Показатель может снизиться до 220 тыс. после 230 тыс. на прошлой неделе.

20 января квартальные результаты представит стриминг-сервис Netflix (NFLX). Консенсус-прогноз закладывает рост выручки на 16% г/г, до $7,7 млрд, при снижении EPS с $1,19 до $0,83. Ожидается, что база подписчиков расширится на 8,4 млн, тогда как менеджмент три месяца назад прогнозировал рост показателя на 8,5 млн. Мы ждем от Netflix смешанного отчета. В частности, отмечаем риск того, что фактический рост подписчиков может оказаться слабее прогнозов. Феноменальный успех сериала «Игра в кальмара», скорее всего, не смог обеспечить устойчивую траекторию роста показателя в четвертом квартале. Впрочем, учитывая падение акций на 16% с момента публикации последнего отчета, мы полагаем, что рынок уже учел в котировках NFLX более умеренные ожидания по расширению базы клиентов. Реакция инвесторов также будет зависеть от того, совпадет ли прогноз компании по динамике показателя на первый квартал 2022 года с консенсусом ожиданий, который предполагает рост аудитории на 5,8–5,9 млн чел. Кроме того, важным аспектом отчета станет вопрос, связанный с решением повысить стоимость подписок в США и Канаде примерно на 11 %, о котором было объявлено 14 января.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился на один пункт, до 62.

S&P 500 продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала. RSI снижается в сторону зоны перепроданности. Индикатор MACD демонстрирует нисходящую тенденцию, указывая на вероятность коррекции. Проходящий сезон отчетности может обеспечить индекс широкого рынка драйверами роста. Ближайший уровень поддержки для S&P 500 сместился к 4500 пунктам.