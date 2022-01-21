«Фридом Финанс»: Прогноз на закрытие торгов – 3275–3530 пунктов по индексу Мосбиржи

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 17:30 мск 20 января индекс Мосбиржи поднялся на 1,31%, РТС повысился на 1,19%), индекс голубых фишек вырос на 1,35%.

В лидеры роста во второй половине дня вышли Тинькофф Банк (+4,24%), Polymetal (+3,25%) и Яндекс (2,69%). В число аутсайдеров попали Татнефть (-2,59%), Газпром (-1,11%) и Роснефть (-0,73%), следующие за нефтяными котировками.

Котировки Polymetal поддерживает ралли в золоте: накануне его цена достигла максимума за два месяца на отметке $1843 за тройскую унцию. Сегодня котировки выросли еще на 0,23%, до $1847,5. Позитивными драйверами для золота, как традиционного защитного актива, стали коррекция на американском фондовом рынке, ослабление доллара и снижение доходности десятилетних казначейских облигаций США до 1,8%. Поддержку ценам на драгметалл оказывает и перспектива повышения ставок ФРС.

Акции Яндекса дорожают на новости о том, что суд утвердил мировое соглашение с заявителями по антимонопольному делу о сервисе ведущего отечественного поисковика «колдунщики». Стороны договорились о том, что Яндекс передаст 1,5 млрд руб. российскому Фонду развития информационных технологий.

Brent корректируется на 0,43%, до $88,06 за баррель. Снижение вызвано как техническими факторами, так и статистикой о запасах углеводородного сырья в США, которые, по данным API, на прошлой неделе выросли на 1,4 млн баррелей при сокращении на терминале в Кушинге на 1,5 млн баррелей. Эту информацию может подтвердить или опровергнуть еженедельная официальная статистика, которую сегодня выпустит EIA. Ожидаем, что в течение нынешней сессии Brent не выйдет из коридора $86,5–88,5 за баррель

Пара USD/RUB растет на 0,49%, до 76,58, прогноз до конца дня: диапазон 75,6–77,3. Пара EUR/RUB укрепляется на 0,56%, до 86,93, ориентир на закрытие: диапазон 85,6–87,6.

Индекс Мосбиржи до конца текущей сессии продолжат колебаться в пределах 3275–3530 пунктов, РТС останется в границах 1410–1515.