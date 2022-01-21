«Открытие»: Американский рынок может попытаться снять перепроданность

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Российские акции торгуются неуверенно перед встречей глав внешнеполитических ведомств РФ и США

· Отечественный рынок продолжает демонстрировать повышенную волатильность на фоне геополитической неопределённости. Индекс МосБиржи в первой половине дня торговался в диапазоне 3403,74- 3532,19 пунктов. Утренняя попытка закрепиться выше 3500 пунктов была остановлена распродажами. Похоже, что на текущий момент крупные участники торгов не готовы восстанавливать свои позиции. Президент США Джо Байден несколько запутался в показаниях, угрожая России санкциями в случае, если она излишне вторгнется в Украину. В любом случае, участники торгов будут ждать новостей в пятницу, когда встретятся министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкин.

· По состоянию на 15:40 мск индекс МосБиржи - 3437,06 п. (+0,01%), а индекс РТС - 1412,86 п. (-0,13%).

· В лидерах дня был финансовый сектор (+2,4%), благодаря восстановлению акций «Московской Биржи» и TCS Group. Также более 1,2% прибавлял сектор металлургии благодаря бумагам Polymetal, «Северсталь» и ММК.

· Под давлением были секторы потребления, а также химии и нефтехимии. В секторе информационных технологий погоду портили бумаги OZON Holdings, терявшие более 3%.

· Банк «Санкт-Петербург» нарастил чистую прибыль по РСБУ за 2021 год на 65,7% до 18,1 млрд рублей. Рост кредитного портфеля юридическим лицам составил 9,5%, а физическим 17,3%.

· НЛМК поделился операционной отчётностью за 2021 год. Производство стали увеличилось на 10% до 17,4 млн тонн. Продажи составили 16,8 млн тонн, что на 4% ниже показателя за 2020 год из-за поставок внутри группы слябов в пользу «НЛМК – США». Продажи на домашних рынках выросли на 6% до 11,4 млн тонн. Продажи на экспорт сократились на 22% до 5,2 млн тонн. В IV квартале рост производства стали составил 16% до 4,5 млн тонн.

· В техническом плане, индекс МосБиржи сохраняет потенциал роста выше 3500 пунктов к концу недели, но для этого пятничные новости должны быть обнадёживающими. Если же геополитический фон останется напряжённым, то инвесторы могут усилить продажи перед выходными.

Рубль находится в тревожном ожидании

· Рубль терял свои позиции, хотя в начале дня укреплялся до 75,99 за доллар. ЦБ РФ сообщил, что 18 января, когда на рынке происходил обвал, купил валюту на 36,9 млрд рублей. То есть регулятор не предпринимал усилий по защите курса национальной валюты, хотя рубль смотрелся вполне устойчивым.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6765 рублей.

· Ставки MosPrime выросли до 8,52% на день, остались на уровне 8,69% на неделю и повысились до 9,04% на месяц.

· На Forex доллар незначительно усиливал свои позиции против основных валют. Однако австралийский доллар смог отыграть у американского конкурента более 0,3%. Безработица в Австралии неожиданно упала до 4,2% в декабре при ожиданиях снижения до 4,5% с 4,6% в ноябре. Норвежская крона слабела после решения регулятора сохранить ставку на уровне 0,5%, а решение о возможном повышении перенести на мартовское заседание.

По состоянию на 15:40 мск:

· DXY – 95,64 (+0,14%),

· EUR-USD - $1,134 (-0,04%),

· GBP-USD - $1,361 (+0,0%),

· USD-JPY – 114,28 (-0,02%),

· USD-RUB – 76,62 (+0,58%),

· EUR-RUB – 86,87 (+0,48%).

Цены производителей Германии набирают обороты

· Европейские индексы находились под небольшим давлением. Китайские новости о снижении ставок НБК были проигнорированы, поскольку в самой Европе растёт убеждённость в смене настроений представителей ЕЦБ. Цены производителей Германии ускорили рост в декабре до 24,2% в годовом выражении по сравнению с 19,2% в ноябре. Лишь за декабрь они выросли на 5% при ожиданиях скромного повышения на 0,8%.

· Энергетический сектор терял более 1% на фоне лёгкой коррекции в нефти. В секторе потребления активный рост бумаг Unilever. Компания объявила о том, что не будет повышать своё предложение за подразделение GlaxoSmithKline по выпуску товаров здравоохранения выше предложенных 50 млрд фунтов стерлингов.

По состоянию на 15:40 мск:

· FTSE 100 - 7585,05 п. (-0,06%),

· DAX - 15833,58 п. (+0,15%),

· CAC 40 - 7161,03 п. (-0,17%).

Производство электромобилей может стоять за бурным ростом цены никеля

· Никель дорожал более чем на 5% в утренние часы. Аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева комментирует: «Рост цен на никель продолжается в 2022 г. под влиянием ограниченных поставок. Стоимость фьючерсов на бирже LME выросла почти до $23 500/тонна, вернувшись в 2011 г. Запасы никеля на биржевых складах LME с начала года понизились на 9,0%, запасы в Шанхае упали на 7,3%. Премия на спотовые поставки выросла до максимума с 2009 г. Крупнейший производитель никелевых руд - Индонезия -рассматривает возможность введения экспортной пошлины на некоторые виды никелевой продукции. Также негативное влияние на предложение в 1 полугодии 2022 г. может оказать чрезмерно дождливая погода в Юго-восточной Азии. При этом, увеличение спроса со стороны производителей электромобилей на никель высокого качества, особенно в Китае, создает дополнительный спрос на металл из биржевых запасов, усиливая напряженность на рынке».

· Нефть незначительно снижалась. Накануне котировки Brent пытались подняться выше $89 за баррель на новостях о взрыве на нефтепроводе Киркук-Джейхан. Однако к вечеру на рынок уже влияла статистика из США. Согласно данным API, на неделе до 14 января коммерческие запасы нефти выросли на 1,4 млн бар. Запасы бензина увеличились на 3,5 млн бар., а дистиллятов упали на 1,2 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут снижение запасов нефти на 0,7 млн бар., рост запасов бензина на 2,4 млн бар. и сокращение запасов дистиллятов на 1,1 млн бар. Отчёт Минэнерго США будет опубликован в четверг, то есть на день позже, чем обычно, по причине выходного в понедельник.

По состоянию на 15:40 мск:

· Brent - $88,04 (-0,45%),

· WTI - $85,56 (-0,28%),

· Алюминий - $3070 (+0,64%),

· Золото - $1838,7 (-0,24%),

· Медь - $9935,17 (+0,82%),

· Никель - $23375 (+0,95%).

Американский рынок может попытаться снять перепроданность

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,45% в Dow Jones до 0,8% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась на 3,7 базисных пункта до 1,833% по сравнению с закрытием накануне.

· В начале дня американский рынок может предпринять попытку снять перепроданность последних дней. Однако поводов для разворота тенденции пока не просматривается. На рынке начали расти ожидания, что уже на ближайшем заседании ФРС могут быть сделаны важные заявления, а то и приняты решения по денежной политике.

· Впрочем, начавшийся период корпоративных отчётов может немного отвлечь внимание инвесторов от макроэкономической ситуации. Пока 73% отчитавшихся компаний смогли превзойти ожидания Wall Street по прибыли. Это хуже показателя за III квартал, но вполне укладывается в средние исторические значения.

· Российский рынок рискует закрыть день в минусе. Основные ожидания связаны со встречей министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкина в пятницу 21 января. Впрочем, есть вероятность, что этот раунд переговоров также окажется безрезультатным.