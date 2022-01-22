«Фридом Финанс»: «Медведи» держат оборону

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 20 января снижение основных индексов на американских фондовых площадках продолжилось. S&P 500 опустился на 1,10%, до 4483 пунктов, Nasdaq скорректировался на 1,30%, Dow Jones потерял 0,89%. В зеленой зоне закрылись лишь поставщики коммунальных услуг (+0,14%). Остальные сектора продемонстрировали негативную динамику. В аутсайдерах оказались производители циклических потребительских товаров (-1,94%), сырьевые компании (-1,43%) и ИТ-сектор (-1,33%).

· Акционеры Casper Sleep (CSPR: +9,8%) проголосовали за приватизацию компании.

· Страховая компания Travelers Cos. (TRV: +3,2%) представила сильный квартальный отчет с рекордной прибылью. Менеджмент подчеркнул высокие доходы от андеррайтинга.

· Peloton Interactive (PTON: -23,9%) прекращает производство продуктов для фитнеса линейки Connected Fitness на фоне значительного сокращения спроса.

Накануне президент Джо Байден заявил о возможности разбить программу Build Back Better общим объемом около $1,7 трлн на составные части. В настоящий момент Белый дом рассматривает альтернативы после того, как первоначальные усилия по согласованию были сорваны оппозицией во главе с сенатором Джо Манчином. Предварительный консенсус был достигнут только по климатической части пакета (чуть более $500 млн). При этом из обновленного законопроекта могут быть исключены положения о декретном отпуске, а расширение налоговых льгот на детей может быть ограничено.

Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю увеличилось на 55 тыс., до 286 тыс., достигнув трехмесячного максимума на фоне активного распространения штамма «омикрон», негативно влияющего на рынок труда. В то же время из-за проблем с наймом работодатели принимают меры для удержания сотрудников, так что наблюдаемый всплеск обращений за пособием, скорее всего, окажется краткосрочным.

Декабрьский индекс производственной активности, опубликованный ФРБ Филадельфии, увеличился на 8 пунктов по сравнению с ноябрем, достигнув 23,2 пункта, что свидетельствует об оптимистичных оценках перспектив бизнеса со стороны предпринимателей, несмотря на очередную волну COVID-19 и сохранение дефицита рабочей силы, а также логистических проблем.

· Фондовые площадки Юго-Восточной Азии в ходе последней торговой сессии демонстрировали преимущественно негативную динамику. Индекс Токийской биржи Nikkei потерял 0,90%, китайский CSI 300 снизился на 0,92%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,05%. EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет более 1,1%.

· Фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $88,38 за баррель. Цена на золото находится около отметки $1842,5 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4440–4490 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 60.

S&P 500 пробил вниз поддержку в районе 4500 пунктов и продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала. RSI находится в зоне перепроданности. Индикатор MACD все еще демонстрирует нисходящую тенденцию, указывая на вероятность продолжения коррекции. Однако проходящий сезон отчетности может обеспечить индекс широкого рынка драйверами роста.