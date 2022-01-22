«Фридом Финанс»: Нефть корректируется после пятидневного роста

Аналитики «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 12:12 мск 21 января упал на 2,35%, а РТС рухнул на 2,77%. Поводом для возобновления коррекции стало ухудшение ситуации на долговом рынке. Объем операций с акциями на Московской бирже сегодня примерно на 10% выше среднего за последний месяц. Ведущие биржи США, Европы и Юго-Восточной Азии также торгуются в минусе.

Нефть корректируется после пятидневного роста на новостях о том, что Китай закупил почти 4 млн баррелей углеводородного сырья в Иране для формирования государственных резервов.

В 21:00 мск в США выйдут данные о количестве активных буровых установок от Baker Hughes. Если отчет зафиксирует увеличение показателя по сравнению с 481 за предыдущую неделю, нефть получит дополнительную причину для продолжения снижения.

В лидерах роста на отечественных площадках сегодня Полюс (+1,96%) и Алроса (+0,82%), в аутсайдерах — OR Group (-18,36%) и ЛСР (-3,95%).

Бумаги Алросы позитивно отреагировали на публикацию операционной отчетности за 2021 год. Как следует из представленного документа, добычу алмазов компании удалось нарастить на 8%, продажи увеличились на 42%, выручка от реализации алмазно-бриллиантовой продукции повысилась на 49%. Таргет ИК «Фридом Финанс» по акции Алросы до конца 2022 года — 170,2 руб.

Акции OR Group падают на новости о техническом дефолте по облигациям серии БО-07. Компания погасила купонную часть, однако на погашение номинала на расчетном счете OR средств не хватило. На данный момент компания ведет переговоры с кредиторами. Мы ожидаем, что котировки продолжат корректироваться до 10 руб.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3410–3400 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 76,40–76,80 и 86,70–87,20 соответственно.