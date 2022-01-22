Комментарии

«Фридом Финанс»: Нефть корректируется после пятидневного роста

Аналитики «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 12:12 мск 21 января упал на 2,35%, а РТС рухнул на 2,77%. Поводом для возобновления коррекции стало ухудшение ситуации на долговом рынке. Объем операций с акциями на Московской бирже сегодня примерно на 10% выше среднего за последний месяц. Ведущие биржи США, Европы и Юго-Восточной Азии также торгуются в минусе.    

Нефть корректируется после пятидневного роста на новостях о том, что Китай закупил почти 4 млн баррелей углеводородного сырья в Иране для формирования государственных резервов.   

В 21:00 мск в США выйдут данные о количестве активных буровых установок от Baker Hughes. Если отчет зафиксирует увеличение показателя по сравнению с 481 за предыдущую неделю, нефть получит дополнительную причину для продолжения снижения. 

В лидерах роста на отечественных площадках сегодня Полюс (+1,96%) и Алроса (+0,82%), в аутсайдерах — OR Group (-18,36%) и ЛСР (-3,95%).  

Бумаги Алросы позитивно отреагировали на публикацию операционной отчетности за 2021 год. Как следует из представленного документа, добычу алмазов компании удалось нарастить на 8%, продажи увеличились на 42%, выручка от реализации алмазно-бриллиантовой продукции повысилась на 49%. Таргет ИК «Фридом Финанс» по акции Алросы до конца 2022 года — 170,2 руб.    

Акции OR Group падают на новости о техническом дефолте по облигациям серии БО-07. Компания погасила купонную часть, однако на погашение номинала на расчетном счете OR средств не хватило. На данный момент компания ведет переговоры с кредиторами. Мы ожидаем, что котировки продолжат корректироваться до 10 руб. 

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3410–3400 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 76,40–76,80 и 86,70–87,20 соответственно.   


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Авторские туры на Байкал: плюсы и минусы отдыха на великом озере
«Авторские туры – хороший знак». Как «внешняя угроза» помогает меняться турбизнесу на Байкале
«Я просто дорогу показывал». Чем рискует турист, покупая «авторский тур»
Авторские туры на Байкал: рынок перегрет
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги