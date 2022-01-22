Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 января: 4 522,6201 руб/1 г золота и 59,7300/1 г серебра ЦБ РФ с 22 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 522,6201 руб.

1 грамм серебра - 59,7300 руб.

1 грамм платины - 2 579,0701 руб.

1 грамм палладия - 5 113,7598 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,7001 р. (0,19%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3000 р. (2,22%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,8500 р. (0,42%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 87,9099 р. (1,75%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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