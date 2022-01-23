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Курсы валют ЦБ РФ на 23 января: 76,6903 руб/доллар США и 86,9054 руб/евро

ЦБ РФ с 22 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,6903 руб.
  • 1 евро - 86,9054 руб.
  • 10 китайских юаней - 120,9720 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2495 р. (0,33%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0839 р. (0,10%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4520 р. (0,38%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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