«Фридом Финанс»: Рубль снова слабеет

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Основные индексы не удержались в зеленой зоне. Лидерами роста стали бумаги Полюса (+3,52%). В аутсайдерах оказались акции Обуви России (-23,10%) на новости о техническом дефолте по облигациям. Пара USD/RUB поднялась выше 77.

Курс рубля к доллару достиг максимума с апреля прошлого года. Национальная валюта России слабеет, несмотря на наступление периода налоговых платежей и отскок нефтяных котировок выше $88 за баррель. На рубль продолжают оказывать давление геополитические новости. На прошлой неделе Минфин даже отменил аукцион ОФЗ из-за повышенной волатильности рынка, и мы не исключаем, что такая ситуация повторится в ближайшую среду. Хотя доходность рублевых гособлигаций уже превышает 9,5%, однако инвесторы не проявляют к ним значительног о интереса. Ослабление рубля и падение цен на ОФЗ негативно влияют также и на рынок корпоративного долга. В четверг технический дефолт на 592 млн руб. допустила ГК Обувь России: эмитент не смог полностью погасить либо рефинансировать выпущенные облигации. Мы полагаем, что активность на первичном рынке ценных бумаг может значительно снизиться как минимум до ближайшего заседания ЦБ, на котором, вероятнее всего, ключевая ставка будет поднята на 0,5–1,0п.п., что в определенной степени может защитить рубль от дальнейшего обес енения. Поскольку ранее регулятор уже демонстрировал склонность к быстрому ужесточению монетарной политики, на мягкое повышение ставок, на наш взгляд, рассчитывать не стоит.

Ожидаем смешанную динамику. Внешние площадки демонстрируют повышенную волатильность. Прогноз по паре USD/RUB: 76-77. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3400–3500 пунктов.