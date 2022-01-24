«Открытие»: Внешний фон перед стартом основной сессии в России слабо негативный

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом основной сессии в России слабо негативный. Рынки Азии преимущественно снижаются, хотя китайские акции дорожают на фоне смягчения денежной политики Народного Банка.

· Металлы торгуются в минусе, но нефть вновь дорожает, реагируя на очередные военные события на Аравийском полуострове. Индекс доллара повышался более чем на 0,1%, а валюты риска находились под небольшим давлением.

· Однако российский рубль на утренних торгах укреплял свои позиции. Пятничные распродажи оказались излишними. Российские акции всё же рискуют начать день со снижения. Под давлением бумаги «РусАл», N+Group, «Русгидро» и ГК «ПИК». Повышенный спрос будет в акциях золотодобывающих компаний.

Итоги предыдущей недели

За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился с 3596,98 п. до 3439,25 п., а индекс РТС с 1485,86 п. до 1401,88 п. Пара EUR-USD упала с $1,1417 до $1,1342. USD-RUB выросла с 76,21 до 77,42, а EUR-RUB с 86,94 до 87,87. Нефть Brent подорожала с $86,06 до $87,89 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1816,50 до $1839,20 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 976,21 до 1008,45 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4662,85 п. до 4397,94 п.

Отечественный рынок пережил очередную неприятную неделю. Цены на нефть и металлы призывали российские акции к росту. Однако геополитическая неопределённость продолжала создавать нервозную обстановку. Очередные переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США завершились без каких-либо результатов, кроме заверений о скором получении письменного ответа на российские требования по гарантиям безопасности. К слову говоря, американская сторона попросила не публиковать содержание ответа. Многочисленные новости о подготовке санкций против РФ по любому поводу, но с неизменным «адским» содержанием, приводили к доминированию продавцов. Индекс МосБиржи опускался в моменте почти до 3256 пунктов, что говорит о наступлении «медвежьей» фазы. Попытки отскока пока смотрятся неубедительно, так как без смягчения геополитической напряжённости рынку сложно рассчитывать на внешних инвесторов. Наиболее акцентированные потери были в финансовом секторе, который является одной из главных целей готовящихся санкционных пакетов. Также слабыми оказались бумаги сектора информационных технологий, но это уже общая глобальная тенденция ухода капитала из акций «роста» на фоне ожиданий ужесточения денежной политики ведущих финансовых регуляторов.

Внешние рынки продолжают жить под гнётом инфляции и ожиданий агрессивных действий ведущих центральных банков. Инфляция в Великобритании разогналась до 5,4%, цены производителей Германии ускорили рост до 24,2% в декабре с 19,2% в ноябре. Лишь Народный Банк Китая порадовал снижением ставок, но в КНР инфляция, напротив, замедлилась до 1,5% в последний месяц прошлого года. Уже на предстоящей неделе ФРС проведёт заседание и прояснит план своих действий на ближайшие месяцы. Инвесторам предстоит получить очередные отчёты за декабрь, который из-за волны COVID-19-Omicron оказался довольно сложным.

Понедельник будет насыщен статистикой. В разнообразных странах опубликуют предварительные индексы деловой активности за январь. Ожидается, что в еврозоне сводный индикатор снизится до 52,6 п. с 53,3 п. в декабре. Индекс активности в сфере услуг снизится до 57,5 п. с 58,0 п., а в производственной сфере до 52,2 п. с 53,1 п. Вечером в США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Американские индексы деловой активности могли снизиться до 56,7 п. с 57,7 п. в производственной сфере и до 55,0 п. с 57,6 п. в сфере услуг. В России операционную отчётность предоставит ГМК «Норникель», а также Группа «Эталон».

Австралия во вторник может сообщить о росте инфляции в IV квартале до 3,2 п. с 3,0 п. в III квартале. Днём в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата за январь. В США опубликуют индексы цен на жильё. Ожидается, что индекс S&P/CS в 20 крупнейших городских образованиях США снизит темпы роста до 18,0% в ноябре по сравнению с 18,4% в октябре. Далее выйдет индекс доверия потребителей от Conference Board за январь. В России опубликуют данные по промышленному производству за декабрь. Ожидается снижение темпов роста до 3,9% в декабре с 7,0% в ноябре. Операционную отчётность предоставят Группа ЛСР, ММК, «Лента».

Австралия в среду будет отдыхать по случаю Дня Австралии. Ночью выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. Днём во Франции опубликуют индекс доверия потребителей. В США опубликуют данные по сальдо внешней торговли товарами. Далее оптовые запасы и продажи, а также отчёт по продаже нового жилья за декабрь. Минэнерго США поделится статистикой по запасам нефти и нефтепродуктов. Банк Канады примет решение по ставке, но на рынке ожидают, что она останется на уровне 0,25%. Далее уже ФРС завершит своё двухдневное заседание. Повышения ставки пока не ожидается, но регулятор может более чётко обозначить свои планы на ближайшие месяцы. В России выйдут данные по ценам производителей за декабрь. Операционную отчётность предоставит «М.Видео – Эльдорадо».

Новая Зеландия может сообщить в четверг о росте инфляции до 5,6% в IV квартале с 4,9% в III квартале. В Китае появятся данные по прибыли в промышленности за декабрь. Далее днём в Германии выйдет отчёт по потребительскому климату. В США появятся традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Объём заказов на товары длительного пользования в США мог сократиться за декабрь на 0,5%. Также в этот день выйдет первая оценка ВВП США за IV квартал. Ожидается рост показателя до 5,4% по сравнению с 2,3% в III квартале. Далее отчёт по незавершённым сделкам по продаже недвижимости мог показать рост на 0,3% за декабрь. В России операционную отчётность предоставит Polymetal.

Австралия в пятницу опубликует данные по ценам производителей за IV квартал. Далее днём во Франции выйдет ВВП за IV квартал, а также ВВП Испании, ВВП Германии. В еврозоне ожидается отчёт по оценке делового и потребительского доверия, индекс делового климата и показатели экономических ожиданий. В США выйдут индексы цен личного потребления. Ожидается, что базовый PCE ускорит рост до 4,8% в декабре с 4,7% в ноябре. Также ожидаются данные по доходам и расходам физических лиц, стоимости рабочей силы. Завершат день отчёты потребительского доверия от Университета Мичигана и по активным буровым от Baker Hughes.

Народный Банк Китая продолжает смягчать свою политику

Азиатские рынки начали новую неделю неуверенно. Пессимизм связан с предстоящим заседанием ФРС, на котором американский регулятор может уточнить свои планы агрессивного повышения ставки с целью сдерживания инфляции.

· Основные потери японского рынка акций в начале торгов были связаны с распродажами технологичных компаний. Инвестор стартапов SoftBank Group терял более 3% своей капитализации. Sony и Nintendo дешевели более чем на 2%. Иная ситуация была в энергетическом секторе. Нефть возобновила рост и двигалась в сторону $89 за баррель Brent. На этом фоне акции нефтедобывающей Inpex подорожали более чем на 4%. Корректировались вверх судоходные компании, включая Kawasaki Kisen, дорожавшей более чем на 4%. Примечательно, что предварительный индекс производственной активности Японии повысился в январе до 54,6 п. с 54,3 п. в декабре. Впрочем, влияние штамма Omicron привело к падению индекса активности в сфере услуг до 46,6 п. с 52,1 п. в декабре.

· Китайский рынок игнорировал опасения в отношении действий ФРС и негативную динамику Wall Street. Благодаря замедлению инфляции Народный Банк Китая оказался одним из немногих, кто может себе позволить смягчение денежной политики. На сей раз была снижена стоимость обратного РЕПО на 14 дней. Сектор новой энергетики дорожал более чем на 3%, как и сектор производителей электромобилей. Сектор недвижимости повышался на 1,5%, реагируя на смену направленности денежной политики. День не заладился у бумаг Alibaba Group в Гонконге. Финансовое подразделение компании оказалось замешенным в коррупционном скандале. Это привело к падению технологичного сектора в Гонконге более чем на 2%. Бумаги застройщика China Evergrande подскочили на 7% на новостях о включении в совет директоров представителя государственной компании по управлению активами. Власти провинции Гуандун также обещали уже в марте представить план реструктуризации долгов компании.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 Index - 27587,27 п. (+0,24%),

· Hang Seng - 24757,23 п. (-0,83%),

· Shanghai Composite - 3529,43 п. (+0,19%).

Восстановление добычи оказалось сложной задачей для ОПЕК+

· Нефть вновь дорожает на фоне геополитических событий. ОАЭ сообщают о перехвате двух баллистических ракет в районе Абу-Даби, запущенных йеменскими хуситами. Саудовская Аравия также сообщает о перехвате ракеты, обломки которой привели к ранению двух иностранных рабочих в промышленном районе.

· Добавляет поддержку нефти статистика Baker Hughes. На прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США сократилось на 1 единицу до 491. Сокращение буровой активности произошло впервые за 13 недель. В ОПЕК+ продолжаются проблемы с восстановлением производства. В декабре выполнение соглашения по ограничению добычи находилось на уровне 122%, то есть декларация о повышении производства пока в большей степени реализуется на бумаге.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $88,63 (+0,84%),

· WTI - $85,83 (+0,81%),

· Алюминий - $3010,5 (-0,99%),

· Золото - $1838,1 (+0,34%),

· Медь - $9883,36 (-0,91%),

· Никель - $23650 (-1,57%).