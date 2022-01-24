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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 января: 4 522,6201 руб/1 г золота и 59,7300/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 522,6201 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,7300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 579,0701 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 113,7598 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,7001 р. (0,19%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3000 р. (2,22%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,8500 р. (0,42%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 87,9099 р. (1,75%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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