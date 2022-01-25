«Фридом Финанс»: Нефть может снизиться до $82

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 17:30 мск 24 января индекс Мосбиржи снизился на 5,91%, РТС потерял 8,21%, индекс голубых фишек опустился на 5,96%.

В лидерах снижения во второй половине дня оказались VK (-10,37%), Аэрофлот (-9,97%) и АФК Система (-7,97%). На позитивной территории торгуются Fix Price (+0,28%) и HeadHunter (+0,11%).

Распродажи на фондовом рынке РФ продолжаются третью неделю подряд на фоне обострения геополитической ситуации. Валютный бенчмарк падает быстрее рублевого ввиду снижения притока иностранных инвестиций в российскую экономику.

Бумаги Fix Price смогли удержаться от коррекции, поскольку накануне совет директоров объявил о намерении выкупить ГДР на сумму 4 млрд руб. до конца второго квартала текущего года. Выручка компании за 2021 год выросла на 21,3%, до 230,5 млрд руб., в 2022-м планируется открыть 750 новых магазинов против 737 в прошлом году. Однако важно отметить, что с момента выхода на IPO акции эмитента потеряли более 45%.

Интерес инвесторов к бумагам HeadHunter в настоящий момент поддерживается благодаря скорому закрытию реестра акционеров. Сегодня последний день, когда бумага торгуется с дивидендом. Выплаты запланированы на 10 февраля, дивдоходность составит 2,33% к текущим котировкам.

Brent корректируется на 1,64%, до $85,65 за баррель. Снижение вызвано статистикой о запасах углеводородного сырья в США, опубликованной на прошлой неделе. Не исключено, что нефть может опуститься до $82 за баррель в среднесрочной перспективе, однако в течение нынешней сессии Brent, скорее всего, не выйдет из коридора $84,0–86,7 за бочку.

Обесценение российского рубля продолжается на фоне негативной динамики цен на нефть и котировок российских активов. Пара USD/RUB растет на 1,95%, до 78,96, прогноз до конца дня: диапазон 77,5–79,9. Пара EUR/RUB укрепляется на 1,58%, до 89,18, ориентир на закрытие сессии: диапазон 88,5–90,5.

ЦБ РФ сегодня принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке в целях снижения волатильности рубля, однако, судя по рынку, это лишь удержало национальную валюту от более значительного падения, но не прекратило его.

Индекс Мосбиржи до конца текущей сессии продолжит колебаться в пределах 3180–3300 пунктов, РТС останется в диапазоне 1240–1330.