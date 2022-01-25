«Фридом Финанс»: В ожидании заседания ФРС

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

21 января основные индексы на американских фондовых площадках продолжили снижение. S&P 500 опустился на 1,89%, до 4483 пунктов, Nasdaq упал на 2,72%, Dow Jones потерял 1,3%. В зеленой зоне закрылся только сектор нециклических потребительских товаров (+0,02%) за счет позитивной динамики в акциях продовольственных компаний. В аутсайдерах оказались телекомы (-3,88%) из-за сильной негативной реакции инвесторов на квартальный отчет Netflix (NFLX), а также эмитенты из отрасли циклических потребительских товаров (-3,1%) на фоне снижения котировок Amazon (AMZN) и Tesla (TSLA).

· Отчет Netflix (NFLX: -21,8%) за четвертый квартал 2021-го сильно разочаровал инвесторов из-за слабых прогнозов в отношении темпов расширения аудитории.

· SunPower (SPWR: -17%) объявила о выявлении проблемы с трещинами в некоторых разъемах солнечных панелей. Не исключено, что компании придется отразить в отчете за четвертый квартал 2021 года дополнительные расходы в размере примерно $27 млн.

· Intuitive Surgical (ISRG: -7,9%) отчиталась за четвертый квартал лучше ожиданий, но менеджмент предупредил, что рост госпитализаций пациентов с COVID-19 оказывает давление на количество операций и процедур.

Участники рынка занимают выжидающую позицию в преддверии заседания ФРС в среду. Основной вопрос — потенциальное количество повышений ставки в 2022 году. Ожидается, что ФРС может поднять ее как минимум четыре раза. Решение регулятора будет во многом зависеть от показателей макростатистики, в особенности инфляции. В частности, в пользу ужесточения монетарной политики свидетельствуют сбои в цепочках поставок, рост зарплат и арендной платы, а также высокие краткосрочные инфляционные ожидания. При этом WSJ отметила, что, в отличие от предыдущих циклов ужесточения ДКП, на этот раз ФРС может осторожнее давать прогнозы о будущих повышениях, учитывая, насколько неопределенно рынок труда и показатели инфляции могут отреагировать на подобные комментарии, что способствует усилению волатильности фондового рынка.

Количество выявляемых случаев COVID-19 в США продолжает удерживаться вблизи 800 тыс. в сутки, и эксперты заявляют о возможном достижении пика заражений. При этом госпитализации растут меньшими темпами по сравнению с выявляемыми случаями COVID-19, что, возможно, свидетельствует о меньшей вирулентности омикрон-штамма по сравнению с более ранними вариантами.

· Фондовые площадки Юго-Восточной Азии продемонстрировали смешанную динамику. Японский Nikkei поднялся на 0,24%, китайский CSI 300 укрепился на 0,16%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,24%. EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет 2,24%.

· Фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $87,7 за баррель. Цена на золото находится около отметки $1839 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4340–4390 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 59 пунктов.

S&P 500 опустился ниже уровня 200-дневной скользящей средней, до 4400 пунктов, пробив нижнюю границу восходящего канала. RSI находится в зоне перепроданности, ниже 30 пунктов, что свидетельствует о сильной «медвежьей» тенденции. Индикатор MACD указывает на продолжение развития коррекции, не подавая признаков разворота. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4300 пунктов.

25 января 2022 года отчет за четвертый квартал представит крупнейший в мире разработчик программного обеспечения Microsoft (MSFT). Согласно консенсус-прогнозу Factset, выручка эмитента вырастет на 17,6%, до $50,65 млрд, при увеличении скорректированной разводненной EPS на 14%, до $2,31. Полагаем, что драйверы, обеспечивавшие рост в прошлых кварталах, сохранят актуальность. В частности, сегмент Productivity & Business Processes (офисные, прикладные решения и LinkedIn) в последние месяцы поддерживает сильный импульс к расширению, а направление Intelligent Cloud (серверные продукты и Azure) демонстрирует уверенную динамику продаж, в том числе благодаря специализированным индустриальным продуктам. More Personal Computing также сохраняет сильные позиции благодаря неплохим отзывам о новой ОС и улучшенной производительности CPU Intel на ней. Однако перебои с поставками комплектующих, вероятно, будут оказывать давление на продажи ПК, что ограничит спрос на ОС. В центре внимания участников рынка будут два ключевых аспекта отчета: прогнозы по выручке на ближайший квартал и год (если они будут представлены), а также уровень маржи и оценки динамики рентабельности в будущем. Ухудшение прогнозов роста одного из показателей может оказать заметное давление на котировки эмитента. Также мы ожидаем более детальной информации по поводу недавно объявленной сделки по приобретению Activision Blizzard.

27 января после закрытия рынка отчет за первый фискальный квартал 2022 года представит оператор международной платежной системы Visa (V). Согласно прогнозу FactSet, компания сообщит о чистой прибыли на акцию в размере $1,71 (+19,7% г/г). Чистая выручка может вырасти на 19,3% г/г за счет высокой потребительской активности во время зимних праздников и достигнуть $6,78 млрд. В 2021 году ключевыми драйверами роста финансовых метрик корпорации, как и у других платежных систем, стало восстановление потребительских расходов и трансграничных операций за счет улучшения макроэкономической ситуации и возобновления международного туризма. Полагаем, что данные факторы продолжат оказывать поддержку бизнесу Visa и в текущем году по мере преодоления последствий пандемии, ослабления сбоев в поставках товаров и роста туристической активности. Отметим также, что недавно возникший рыночный риск, связанный с приостановкой приема кредитных карт Visa ретейлером Amazon в Великобритании, предварительно был урегулирован, поскольку компании достигли соглашения о том, что их партнерство в данном сегменте будет продолжено.

Также 27 января результаты за четвертый квартал опубликует Apple (AAPL) — один из лидеров рынка потребительской электроники в мире. Согласно консенсус-прогнозу Factset, выручка эмитента вырастет на 6,6%, до $118,7 млрд, при увеличении скорректированной разводненной EPS на 12,7%, до $1,89. Полагаем, что существует высокая вероятность того, что финансовые показатели компании могут недотянуть до общерыночных ожиданий ввиду давления, связанного с дефицитом полупроводников. В частности, в прошлом квартале нехватка этих элементов привела к тому, что Apple недополучила выручки на $6 млрд, а в текущем отчетном периоде объем упущенных продаж может увеличиться с учетом фактора сезонности. Полагаем, что менеджмент сохранит фокус на поставки компонентной базы для iPhone в ущерб Mac и iPad, что окажет позитивное влияние на динамику продаж основного продукта ИТ-гиганта. На наш взгляд, особенно пристальное внимание инвесторов привлекут оценки влияния дефицита чипов на поставки в течение 2022-го. При этом мы полагаем, что нехватка комплектующих будет постепенно снижаться в течение года. Не исключено, что в ходе конференс-колла могут быть обозначены сроки вывода на рынок решений на базе техпроцесса 3нм, а также даты запуска чипов М2.