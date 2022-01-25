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«Фридом Финанс»: Коррекция стала шоковой

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась с обвала. Основные индексы откатились к минимумам с декабря 2020 года, внутри дня теряя более 7%. На положительной территории закрылись акции FXGD ETF (+2,59%). Лидерами падения вновь стали акции компании Обувь России (-27,05%), которая допустила технический дефолт выпуска облигаций. Пара USD/RUB подскочила на максимум с ноября 2020 года.

Банк России встал на защиту рубля. В качестве первой меры курса регулятор приостановил закупку долларов в резервы. На какое-то время ажиотаж на бирже удалось сбить. Но поддержку рублю не оказали даже существенные налоговые выплаты, в преддверии которых экспортеры, как правило, продают валюту. Спрос на рынке весь день превышал предложение в два-три раза. Основным поводом для ослабления рубля стало обострение внешнеполитической ситуации. Улучшение новостного фона привело бы к заметному укреплению российской валюты. При необходимости ЦБ мог бы продавать валюту на рынке в целях стабилизации курса или хотя бы заявить о соответствующих планах, но, на наш взгляд, регулятор воздержится от этого шага, по крайней мере пока курс держится ниже 90 руб. за доллар. Зато вероятность повышения ключевой ставки на 50–100 б.п. значительно увеличилась. Двузначная доходность ОФЗ, на наш взгляд, будет приемлемой для многих инвесторов даже в условиях ужесточения монетарной политики, ускорения инфляции и негативного новостного фона, поскольку, если не учитывать геополитически й фактор, который может оказаться недолговременным, макроэкономически рубль устойчив.

Ожидаем отскок. Многие акции в краткосрочном плане выглядят сильно перепроданными. Фондовые площадки США демонстрируют сопротивление падению. Прогноз для пары USD/RUB: 76,50–78,50. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3250–3350 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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