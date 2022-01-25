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«Фридом Финанс»: Российский рынок восстанавливается

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 25 января к 12:10 мск индекс Мосбиржи отскочил на 1,55%, РТС восстанавливался на 2,14% после сильного падения накануне. Объем операций с акциями на московской фондовой площадке сегодня примерно на 100% выше среднего за последний месяц. Биржи Юго-Восточной Азии и фьючерсы американские фондовые индексы движутся разнонаправленно в ожидании предстоящего заседания ФРС.       

Нефтяным котировкам удалось компенсировать часть потерь на фоне усилившейся вероятности перебоев с поставками в Европе и на Ближнем Востоке. Сегодня американский институт нефти (API) представит данные о запасах углеводородного сырья и нефтепродуктов за прошлую неделю, за предыдущий отчетный период запасы нефти выросли на 1,404 млн баррелей, если эта тенденция продолжится, энергоносители получат дополнительный повод для продолжения снижения.    

На российском фондовом рынке в лидерах роста HeadHunter  (ADR : +3,65%) и Fix Price ( +2,63%), в лидерах падения VK (-4,33%) и ПИК (-5,19%).     

Акции Fix Price Group дорожают на новости о планах ретейлера в течение полугода провести buy back глобальных депозитарных расписок на сумму 4 млрд руб. В долгосрочной перспективе мы прогнозируем рост котировок розничной сети до 480 руб.   

Бумаги ПИКа падают, реагируя на результаты отчетности за четвертый квартал, в которой зафиксировано сокращение объема продаж на 0,9%, до 516 млрд руб. Девелопер указал на то, что 76% его продаж пришлось на сделки с участием ипотеки. Инвестсообщество полагает, что в условиях повышения ключевой ставки ЦБ и удорожания розничных кредитов, в том числе и ипотечных, ПИК с высокой вероятностью продемонстрирует снижение продаж в текущем году. На наш взгляд, с учетом новых объектов, выставленных на продажу, объем реализации жилья у ПИКа к концу года может вырасти на 30%. Долгосрочный таргет по акции компании — 1281 руб.      

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3240–3230 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 78,40–78,30 и 88,70–88,60 соответственно.    


/ Сибирское Информационное Агентство /
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