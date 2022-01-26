«Фридом Финанс»: 3180–3300 пунктов по индексу Мосбиржи

Аналитики «Фридом Финанс»:



Торги на московской бирже 25 января проходят в зеленой зоне. К 17:30 мск индекс Московской биржи вырос до 3263,19 б.п. (+0,86%), индекс РТС поднялся до 1301,35 б.п. (+1,02%), индекс голубых фишек укрепился до 21405,95 б.п. (+1,24%).

Среди лидеров падения во второй половине дня были Группа Компаний ПИК (902,00 -13,24%), X5 Retail Group (1583,0, -5,97%) и ММК (55,05, - 5,77%).

Среди лидеров роста TCS Group (4961,60, +7,97%), FIX Price (393,90, +0,28%) и HeadHunter (2926,00, +2,81%).

Обычно панические распродажи на фондовых рынках ограничиваются снижением основных индексов в рамках 30% от максимальной стоимости. Российские индексы вплотную подошли к этим границам, а значит, консолидация или дальнейший рост котировок могут быть уже очень близко. В преддверии заседания Федрезерва инвесторы выходят из рисковых активов на фоне возможного повышения ставок. Однако после завтрашнего заседания мы ожидаем снижения волатильности финансовых рынков. Рост бумаг FIX Price поддерживают новости о намерении приобретения компанией крупного логопарка в Домодедове у PNK Group, а также о желании выкупить ГДР на сумму 4 млрд рублей до конца второго квартала текущего года.

Котировки нефти марки Brent сегодня незначительно снижаются (85,60, -0,11%), на фоне роста запасов в США на прошлой неделе и достигнутых максимумов на прошлой неделе. Для продолжения роста или более значительного снижения необходим новый драйвер, которым может оказаться публикация данных по запасам нефти в США от API сегодня ночью. Ожидается снижение запасов на 400 тыс. баррелей.

Российский рубль укрепляется на фоне действий ЦБ РФ, вчера он прекратили покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила. А сегодня анонсировал продление такого же ограничения на завтра. Доллар сегодня стоит 79,04 (+0,33%), евро 89,08 (-0,17%).

Индекс Московской биржи до конца текущей сессии останется в диапазоне 3180–3300 пунктов, РТС останется в пределах 1240–1330.

Brent может скорректироваться до 82$ за баррель в среднесрочной перспективе, а до ночной публикации отчета по запасам котировки останутся в пределах 84,00-86,70$ за баррель.

Рубль в паре с долларом останется в диапазоне 77,50-79,90, в паре с евро в рамках 88,50-90,50 рублей.