Комментарии

«Фридом Финанс»: В ожидании сигналов к покупкам

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Вопреки ожиданиям, мощного отскока голубых фишек не произошло. Лидерами роста на корпоративных новостях стали акции Самолета (+11,54%). В аутсайдерах оказались бумаги ГК ПИК (-11,73%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 79.

М.видео (-1,26%) опубликует операционные результаты за четвертый квартал и полный 2021 год. Мы ожидаем, что продажи товаров на площадке М.видео за год составили 597 млрд руб., выручка прогнозируется на уровне 494 млрд руб., доля онлайн-продаж оценивается в 69%. Финансовые результаты будут опубликованы во второй половине марта. Согласно прогнозам, прибыль достигнет 12,4 млрд руб. при EBITDA на уровне 57,2 млрд руб. Котировки ретейлера достигли минимума за полтора года. По нашему мнению, акции М.видео значительно недооценены. Наш таргет по бумаге — 760 руб., апсайд к текущей цене — 110%.         

Ожидаем отскок. Драйвером могут стать комментарии ФРС по итогам первого в этом году заседания. Также сегодня будет опубликована важная статистика: запасы нефти в США, количество заявок на ипотеку. Многие акции выглядят сильно перепроданными, поэтому волна покупок может последовать сразу за комментариями Джерома Пауэлла. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 76,5–78,5. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 3250–3450 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Авторские туры на Байкал: плюсы и минусы отдыха на великом озере
«Авторские туры – бич всей туротрасли». Как они влияют на имидж Байкальского региона?
«Авторские туры – хороший знак». Как «внешняя угроза» помогает меняться турбизнесу на Байкале
«Я просто дорогу показывал». Чем рискует турист, покупая «авторский тур»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги