Комментарии «Открытие»: Российские инвесторы начали осторожные покупки Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции») Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом основной сессии в России остаётся сложным, но агрессивных распродаж уже нет. Инвесторы сохраняют обеспокоенность по поводу возможного агрессивного ужесточения политики ФРС, но уже состоявшееся падение рынков во многом учитывает негативный сценарий. Азиатские индексы демонстрируют незначительное снижение. Валютный рынок почти застыл в ожиданиях итогов заседания ФРС. Рубль незначительно слабеет, но российские акции могут начать день в небольшом плюсе. Геополитический фон остаётся напряжённым, но нового негатива пока нет. Днём во Франции опубликуют индекс доверия потребителей. В США опубликуют данные по сальдо внешней торговли товарами. Далее оптовые запасы и продажи, а также отчёт по продаже нового жилья за декабрь. Минэнерго США поделится статистикой по запасам нефти и нефтепродуктов. Банк Канады примет решение по ставке, но на рынке ожидают, что она останется на уровне 0,25%. Далее уже ФРС завершит своё двухдневное заседание. Повышения ставки пока не ожидается, но регулятор может более чётко обозначить свои планы на ближайшие месяцы. В России выйдут данные по ценам производителей за декабрь. Операционную отчётность предоставит «М.Видео – Эльдорадо». Днём во Франции опубликуют индекс доверия потребителей. В США опубликуют данные по сальдо внешней торговли товарами. Далее оптовые запасы и продажи, а также отчёт по продаже нового жилья за декабрь. Минэнерго США поделится статистикой по запасам нефти и нефтепродуктов. Банк Канады примет решение по ставке, но на рынке ожидают, что она останется на уровне 0,25%. Далее уже ФРС завершит своё двухдневное заседание. Повышения ставки пока не ожидается, но регулятор может более чётко обозначить свои планы на ближайшие месяцы. В России выйдут данные по ценам производителей за декабрь. Операционную отчётность предоставит «М.Видео – Эльдорадо». Российские инвесторы начали осторожные покупки Отечественные индексы смогли немного подрасти, но более полноценный отскок не состоялся из-за ухудшения ситуации на внешних площадках. В сфере геополитики также продолжаются события. Хорватия грозится отозвать своих военных из НАТО, если альянс вмешается в предполагаемый конфликт РФ и Украины. Издание Bild подсчитало скромные $50 млрд убытков в случае новых санкций против России, а МВФ пророчит миру высокую инфляцию. В остальном генсек НАТО Столтенберг обещал дать письменный ответ Москве по вопросам гарантий безопасности вместе с США. Впрочем, предварительная информация говорит, что ответы эти будут скорее отрицательными. Поэтому «медвежий» потенциал рынка сохраняется. По итогам основной сессии 25 января индекс МосБиржи - 3258,74 п. (+0,73%), а индекс РТС - 1296,80 п. (+0,67%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 157,537 млрд рублей. 2 отраслевых индекса снизились и 8 показали рост. Наиболее сильным был сектор телекоммуникаций (+2,65%). Рост обеспечили бумаги «Ростелеком» и МТС. В последнем случае стоит говорить о весьма высокой и привлекательной дивидендной доходности. Аутсайдером дня оказался сектор строительных компаний (-4,45%). Потери принесли бумаги ГК «ПИК», потерявшие около 11%. Акции ЛСР показали себя с лучшей стороны, поднявшись на 3,69%. «Группа ЛСР» в IV квартале 2021 года увеличила продажи на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 29 млрд рублей. В общей сложности за квартал группа реализовала 176 тыс. кв. м недвижимости против 236 тыс. кв. м за аналогичный период 2020 года (снижение на 25,5%). По итогам 2021 года продажи компании выросли на 1%, до 96 млрд рублей, общий объем реализованной недвижимости сократился на 25,8% и составил 613 тыс. кв. м. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «В IV квартале результаты девелопера в силу сезонности оказались сильнее, чем в III квартале, однако в целом по году цифры получились неубедительными. Даже не смотря на сильное удорожание стоимости квадратного метра, продажи ЛСР в денежном выражении в 2021 году практически не изменились по сравнению с 2020 годом. При этом самое сильное падение продаж наблюдалось в Москве. Продажи Группы в столице в денежном выражении в IV квартале уменьшились на 30%, до 7 млрд рублей. А по итогам всего года результат здесь составил 31 млрд рублей (снижение на 3,2%)». Бумаги «Детского мира» незначительно подорожали. «Детский мир» в IV квартале увеличил выручку на 6,3%, по итогам 2021 года – на 15%. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие инвестиции» Алексея Павлова: «Удачный год для ритейлера оказался несколько подпорчен неудачным IV кварталом. По данным «Детского мира», с 28 октября по 7 ноября около 3% магазинов ритейлера были закрыты, а 35% работали в ограниченном режиме (как пункты выдачи заказов или с ограниченным ассортиментом). Также в РФ в ноябре-декабре около 30-40% торговых центров, где расположены магазины "Детского мира", требовали от посетителей QR-коды, что негативно повлияло на общий уровень продаж. В результате сопоставимые продажи ритейлера в РФ снизились на 3% на фоне сокращения трафика на 9,2% при росте среднего чека на 6,8%. В других странах наблюдалась положительная динамика: выручка сопоставимых магазинов в Казахстане выросла на 29,5%, в Белоруссии - на 11%. Тем не менее, темпы роста ритейлера в целом в октябре-декабре замедлились. Впрочем, мы полагаем, что это было разовое явление. У нас есть актуальная рекомендация по акциям «покупать» с целью 146,5 рублей». Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие инвестиции» Алексея Павлова: «Удачный год для ритейлера оказался несколько подпорчен неудачным IV кварталом. По данным «Детского мира», с 28 октября по 7 ноября около 3% магазинов ритейлера были закрыты, а 35% работали в ограниченном режиме (как пункты выдачи заказов или с ограниченным ассортиментом). Также в РФ в ноябре-декабре около 30-40% торговых центров, где расположены магазины "Детского мира", требовали от посетителей QR-коды, что негативно повлияло на общий уровень продаж. В результате сопоставимые продажи ритейлера в РФ снизились на 3% на фоне сокращения трафика на 9,2% при росте среднего чека на 6,8%. В других странах наблюдалась положительная динамика: выручка сопоставимых магазинов в Казахстане выросла на 29,5%, в Белоруссии - на 11%. Тем не менее, темпы роста ритейлера в целом в октябре-декабре замедлились. Впрочем, мы полагаем, что это было разовое явление. У нас есть актуальная рекомендация по акциям «покупать» с целью 146,5 рублей». Рубль смог удержать оптимистичный настрой Рубль в первой половине дня пытался укреплять свои позиции. В моменте доллар слабел до 78,25 рублей. Однако во второй половине дня динамика была не столь позитивной, хотя попытка вновь вернуться выше 79,0 за доллар не увенчалась успехом. Вновь дорожающая нефть помогла рублю отыграть потери. Минфин РФ решил вторую неделю подряд не проводить аукционы ОФЗ на фоне неблагоприятной ситуации на рынке. По сути, ведомство может размещать с доходностью около 10,0%, но вряд ли на текущий момент есть необходимость для столь дорогостоящих размещений. Международный Валютный Фонд опубликовал очередной прогноз по экономике РФ. Ожидания роста ВВП в 2022 году снижены до 2,8% с 2,9% в предыдущем прогнозе. Рост за 2021 год оценивается на уровне 4,5%. В 2023 году МВФ ждёт расширения экономики РФ на 2,1%. Национальный Банк Венгрии повысил ключевую ставку на 50 базисных пункта до 2,9%. Регулятор допускает рост инфляции до 7,0% и дальнейшее повышение ставки. Представители Центробанка Чехии также допускают агрессивное повышение ставки более чем на 50 базисных пунктов на заседании 3 февраля. По состоянию на 23:50 мск: DXY – 95,98 (-0,07%),

EUR-USD - $1,13 (-0,19%),

GBP-USD - $1,35 (+0,16%),

USD-JPY – 113,89 (+0,03%),

USD-RUB – 78,63 (-0,17%),

EUR-RUB – 88,80 (-0,43%). Американские инвесторы вновь выкупили глубокий провал индексов Американский рынок акций вновь провёл весьма волатильные торги. Dow Jones в моменте терял до 800 пунктов, но смог закрыться с незначительным снижением. Наиболее значимые потери вновь были в индексе NASDAQ. Инвесторы продолжают проявлять нервозность по поводу грядущего ужесточения денежной политики ФРС. Некоторые банки пророчат более 4-х повышений ставки в текущем году и даже первый шаг в размере 50 базисных пункта. Потребители пока не замечают особых рисков. Тем не менее, индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в январе до 113,8 п. с 115,2 п. в декабре. Акции Nvidia Corp. (-4,48%) оказались под давлением на слухах, что компания готова отказаться от покупке производителя микропроцессоров Arm Ltd. у SoftBank. Акции промышленного конгломерата 3M корпорации выросли на 0,55% после сильной отчётности. В разряд меньших разочарований также попали бумаги Johnson & Johnson (+2,86%), которая отчиталась слабее ожиданий Wall Street. Иной вариант был в бумагах General Electric (-5,98%). Компания отчиталась о более высоком свободном денежном потоке, но вот выручка была слабее прогнозов. Акции IBM выросли на 5,65% благодаря тому, что выручка и прибыль оказались выше ожиданий, хотя ранее компания чаще разочаровывала своей отчётностью. Тем не менее, менеджмент пока не готов говорить о прогнозах. Бумаги American Express подскочили на 8,92% благодаря отчётности, показавший сильный рост выручки на фоне рекордного роста выручки платежей через карты компании. В плюсе были оборонные поставщики, акции которых пользуются спросом на фоне геополитической напряжённости, хотя Raytheon Technologies (+2,49%) не дотянула до прогнозов по выручке, а Lockheed Martin (+3,71%) сообщила о снижении продаж в сфере космонавтики. Microsoft (-2,66%) отчиталась уже после закрытия основной секции. Продажи за квартал превысили $51 млрд, а прибыль составила $18,8 млрд. Сначала бумаги дешевели на расширенных торгах, но затем начали расти на заявлениях менеджмента по прогнозам выручке и прибыли, которые превзошли прогнозы Wall Street. Из статистики отметим ускорение роста индекса цен на жильё до 17,5% в ноябре с 17,4% в октябре. Индекс цен на жильё S&P/CS в 20 крупнейших городских образованиях США снизил темпы роста до 18,3% в ноябре с 18,5% в октябре, но ожидалось более резкое замедление до 18,0% роста. Всего два сектора S&P 500 показали рост и 9 снизились. Лидером дня был энергетический сектор (+3,96%). Также повысился финансовый сектор (+0,47%), поскольку банки выигрывают от роста ставок. Худший результат показали коммуникации (-2,23%) и информационные технологии (-2,34%). Остаётся только отметить, что падение во вторник не перебило минимальные значения понедельника, что может указывать на достижение дна текущей коррекции. Более того, резкий отскок от минимальных значений позволяет рассчитывать на рост рынка после итогов заседания ФРС. По итогам торгов: DJIA - 34297,73 п. (-0,19%),

S&P 500 - 4356,45 п. (-1,22%),

NASDAQ - 13539,29 п. (-2,28%). Крепкий юань давит на китайские акции Азиатские индексы торговались в минусе. Страх перед агрессивными действиями ФРС пока пересиливает жадность в отношении подешевевших акций. Одним из факторов давления на китайский рынок было укрепление юаня до максимума за четыре года. Юань укрепился до 6,323 за доллар. Сектор здравоохранения терял более 1,7% на фоне очередной программы оптовых закупок лекарственных средств правительством. Индекс новой энергетики поднимался на 0,8%, хотя глава государства президент Си Цзиньпин заявил, что снижение выбросов не должно проводиться за счёт энергетической, продовольственной безопасности и нормальной жизни людей. Японский рынок снижался до минимума более чем за год. Под давлением оставались акции технологичных компаний. Так, бумаги Tokyo Electron теряли около 1,3%, а акции производителя роботов Fanuc почти 3,6%. Бумаги Toyota Motor снижались более чем на 1%, поскольку рынок не поверил в планы наращивания продаж до 11 млн автомобилей в текущем году. Акции SoftBank дорожали более чем на 3%, реагируя на новости о возможном отказе Nvidia от покупки Arm Ltd. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 27031,00 п. (-0.37%),

Hang Seng - 24229.69 п. (-0.06%),

Shanghai Composite - 3446.81 п. (+0.40%). Нефть под давлением на продажах стратегических резервов в США Нефть дешевела на азиатских торгах, хотя запасы нефти в США сократились. По данным API, на неделе до 21 января коммерческие запасы нефти снизились на 872 тыс. бар. Запасы бензина выросли на 2,4 млн бар., а дистиллятов сократились на 2,2 млн бар. На терминале Кушинг запасы упали на 1,0 млн бар. Согласно опросу S&P global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 2,1 млн бар., а также рост запасов бензина на 2,2 млн бар. и снижение запасов дистиллятов на 1,6 млн бар. Вероятно, что высокие цены нефти заставляют участников рынка задуматься о фиксации прибыли на ожиданиях жёстких заявлений ФРС. Кроме того, власти США планируют выделить семи компаниям до 13,4 млн бар. из стратегических резервов. Впереди также новогодние праздники в Китае, в рамках которых власти КНР также хотят распечатать свои стратегические резервы. Нефть дешевела на азиатских торгах, хотя запасы нефти в США сократились. По данным API, на неделе до 21 января коммерческие запасы нефти снизились на 872 тыс. бар. Запасы бензина выросли на 2,4 млн бар., а дистиллятов сократились на 2,2 млн бар. На терминале Кушинг запасы упали на 1,0 млн бар. Согласно опросу S&P global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 2,1 млн бар., а также рост запасов бензина на 2,2 млн бар. и снижение запасов дистиллятов на 1,6 млн бар. Вероятно, что высокие цены нефти заставляют участников рынка задуматься о фиксации прибыли на ожиданиях жёстких заявлений ФРС. Кроме того, власти США планируют выделить семи компаниям до 13,4 млн бар. из стратегических резервов. Впереди также новогодние праздники в Китае, в рамках которых власти КНР также хотят распечатать свои стратегические резервы. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $88,06 (-0,16%),

WTI - $85,32 - (-0,33%),

Алюминий - $3114 (+0,71%),

Золото - $1848,4 (-0,22%),

Медь - $9873,44 (+0,64%),

Никель - $22435 (+0,43%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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