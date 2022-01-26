Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 января: 4 641,2598 руб/1 г золота и 60,8500/1 г серебра ЦБ РФ с 26 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 641,2598 руб.

1 грамм серебра - 60,8500 руб.

1 грамм платины - 2 581,5000 руб.

1 грамм палладия - 5 496,7500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 68,9099 р. (1,51%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (0,60%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,6201 р. (0,18%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 263,3901 р. (5,03%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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