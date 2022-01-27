«Фридом Финанс»: Основной ньюсмейкер — ФРС

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 25 января основные американские фондовые индексы завершили в красной зоне. S&P 500 опустился на 1,22%, до 4356 пунктов, Dow Jones потерял 0,19%, Nasdaq продемонстрировал более сильное падение, снизившись на 2,28%. Почти все входящие в S&P 500 сектора закрылись в минусе. Исключением стали эмитенты энергетической отрасли (+3,96%) на фоне продолжающегося роста цен на нефть и компании финансового сектора (+0,47%). Хуже рынка выглядели технологические компании (-2,34%) и телекомы (-2,23%).

· General Motors (GM: -1,41%) потратит $6,6 млрд на строительство нового завода по производству электромобилей в Мичигане.

· Bloomberg считает, что NVIDIA (NVDA: -4,48%) может отказаться от приобретения разработчика чипов Arm.

· Выручка International Business Machines (IBM: +5,65%) за четвертый квартал составила $16,7 млрд, показав рост на 8,6% г/г.

Опубликованный вчера индекс потребительского доверия в январе составил 113,8 пункта, превысив консенсус на уровне 110,5, но немного недотянув до декабрьского показателя 115,2 пункта. Несмотря на негативные настроения, связанные с возможной динамикой акций, некоторые стратеги и журналисты продолжают выдвигать в своих публикациях отдельные «бычьи» тезисы. Например, эксперты Jefferies отметили, что в каждом из последних семи циклов повышения ставок ФРС индекс S&P 500 демонстрировал позитивную динамику в течение 12 месяцев после начала очередного ужесточения ДКП. Агентство Bloomberg подчеркивает, что рынок акций вырастал на 9% г/г в течение 12 циклов ужесточения монетарной политики с 1950-х годов, причем в 11 из них отмечалась положительная доходность по долевым бумагам.

Доходность двухлетних трежерис увеличилась на 6 б.п., до 1,02%. Тот же показатель для «десятилеток» поднялся на 3 б.п., до 1,78%, а доходность 30-летних бумаг выросла до 2,12%. Опасения по поводу инфляции продолжают подпитываться повышением нефтяных котировок. Но основная причина распродаж, вероятно, по-прежнему связана с опасениями более скорого повышения ставок. Не исключено, что после заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) регулятор объявит о намерении начать поднимать их уже в марте.

· Торги на площадках Юго-Восточной Азии завершились 25 января разнонаправленно. Китайский CSI 300 вырос на 0,72%, японский Nikkei 225 упал на 0,44%, гонконгский Hang Seng не показал значимой динамики, прибавив 0,01%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 1,09%.

· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $88,20 за баррель. Золото торгуется по $1852,7 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4310–4360 пунктов.

Сегодня выйдут данные о продажах нового жилья на рынке в США за декабрь 2021 года (прогноз: 760 тыс. против 744 тыс. в ноябре).

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на 1 пункт, до 57.

S&P 500 остается ниже уровня 200-дневной скользящей средней. RSI находится в зоне перепроданности, ниже 30 пунктов, что свидетельствует о сильной «медвежьей» тенденции. Индикатор MACD указывает на продолжение развития коррекции, не подавая признаков разворота. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4300 пунктов.